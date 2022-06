12. Juni Spannung im Wahlkreis neben Basel Am Sonntag findet im Elsass der erste Wahlgang der französischen Parlamentswahlen statt. Offen ist, ob es den bürgerlichen Républicains gelingt, die Rückgänge einzudämmen, und wie die extreme Linke und Rechte abschneiden.

Wahlplakate für die Parlamentswahlen vor dem Wasserturm in Huningue. Peter Schenk / bz

13 Kandidaten bewerben sich am 12. Juni im neben Basel liegenden Wahlkreis Saint-Louis/Altkirch um das Mandat des Député, des Abgeordneten in der Pariser Nationalversammlung. Sieben Mandate hintereinander hatte der Gaullist Jean-Luc Reitzer, der ehemalige Maire von Altkirch, die Region in Paris vertreten, kürzlich aber mitgeteilt, dass er sich im Alter von 70 Jahren nicht mehr zur Wahl stellt. Wer ihm nachfolgen wird, dürfte spannend werden.

Der Maire von Hegenheim macht sich Hoffnungen

Für die bürgerlichen Républicains versucht Thomas Zeller, der Maire von Hegenheim, in seine Fussstapfen zu treten. Gute Chancen dürfte auch der beigeordnete Maire von Altkirch, Didier Lemaire, haben, der offiziell für die Partei von Präsident Macron antritt, allerdings mit Patrick Striby aus Huningue einen Widersacher hat, der sich ebenfalls zu Macron bekennt. Interessant ist weiterhin, wie der Grenzgängerpräsident Jean-Luc Johaneck sowie der Kandidat der Regionalisten von Unser Land, Jean-Denis Zoellé, abschneiden werden. Hoffnung macht sich schliesslich der Kandidat des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN), der bei den Präsidentschaftswahlen im Sundgau Rekordergebnisse eingefahren hatte. Christian Zimmermann war früher Mitglied der Gaullisten.

Bei den letzten Parlamentswahlen 2017 hatten sich die lokal gut verankerten Bürgerlichen der Républicains mit 9 von 15 Mandaten im Elsass noch gut gehalten. Die restlichen sechs gingen an Vertreter von Präsident Macron. Bei den Präsidentschaftswahlen war Valérie Pécresse für die Républicains allerdings auch im Elsass unter fünf Prozent der Stimmen geblieben und es ist nicht sicher, ob sie bei den Parlamentswahlen den Rückgang eindämmen können.

Drei Kandidaten für zweiten Wahlgang sind unwahrscheinlich

Wie viele Députés Macron im Elsass stellen wird, entscheidet sich im zweiten Wahlgang am 19. Juni. Bei diesem treten die beiden am ersten Wahlgang am besten platzierten Kandidaten noch einmal gegeneinander an. Zweite Wahlgänge mit drei Kandidaten sind sehr unwahrscheinlich, da nur diejenigen qualifiziert sind, die mindestens 12,5 Prozent der eingeschriebenen Wählerinnen- und Wählerstimmen erhalten. Aufgrund der traditionell geringen Wahlbeteiligung müsste ein dritter Kandidat über 25 Prozent erzielen, was unwahrscheinlich ist.

Den Rechtspopulisten von Marine Le Pen war es 2017 trotz guter Ergebnisse bei den Präsidentschaftswahlen nicht gelungen, im Elsass ein Mandat zu erringen. Das könnte diesmal anders sein. In zwei Wahlkreisen im Nordelsass und im Südelsass im Wahlkreis Thann/Ensisheim hatte Le Pen im zweiten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten.

Ein Député für die populistische Linke?

Offen ist auch, ob es dem Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon gelingt, im Elsass einen Kandidaten nach Paris zu schicken. In den drei Wahlkreisen in und um Strassburg sowie in Mulhouse hatte er bei den Parlamentswahlen hervorragend abgeschnitten. Mélenchon hat mit den Kommunisten und den Sozialisten und seiner Partei La France insoumise ein Wahlbündnis geschaffen. Die Sozialisten treten für das Bündnis lediglich im Wahlkreis Colmar/Neuf-Brisach an.

Die Regionalisten von Unser Land hatten im zweiten Wahlgang 2017 in Sélestat immerhin 46 Prozent erreicht und machen sich Hoffnungen, dass es dort diesmal für ein Mandat reicht.