Laute «Kinderwagendemonstration» endet vor dem Rathaus

Die Kinderwagendemo am diesjährigen Feministischen Streik ist beim Rathaus angekommen. Bild: Neomi Agosti

Am Mittwochmorgen versammeln sich bereits Hunderte von Menschen für den Feministischen Streik. Unzählige Mütter, wie auch Grossmütter, schieben ihre lila geschmückten Kinderwagen vom Theaterplatz in Richtung Bankverein. Dort hält der bewilligte Demonstrationszug für eine kurze Kundgebung. Es wird über die AHV gesprochen, so wie über die am Bankverein liegende Credit Suisse und die ungleiche Lohnverteilung von Mann und Frau.

Im Anschluss führt die Kundgebung weiter bis in den Innenhof des Rathauses, dort überreichen die Streikenden ihre Forderungen den Grossrätinnen und Grossräten. Die friedliche Demonstration endet mit lauter Musik und starken Parolen. Einige der Grossrätinnen und Grossräte solidarisierten sich mit den Demonstrierenden, in dem sie ebenfalls Lila (die Farbe des Feministischen Streiks) tragen und Fahnen zum Streik aus dem Fenster halten. (neo)