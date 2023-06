«Lohn, Zeit, Respekt» das sind die Forderungen am Feministischen Streiktag

Wie begegnet die Basler Polizei den Demonstrierenden?

Am 14. Juni 2020 – am Frauenstreik – wurde auf der Johanniterbrücke eine Gruppe Demonstrierende von der Basler Polizei eingekesselt, anschliessend kam es zu Personenkontrollen. Am 8. März diesen Jahres, am internationalen Frauentag, löste die Basler Polizei eine Gruppe von demonstrierenden Frauen mit Pfefferspray und Gummischrot auf. Beide Einsätze gaben zu reden – und man ist gespannt, wie die Polizei dieses Jahr agieren wird. Justizdirektorin Stephanie Eymann suchte letzte Woche das Gespräch mit Streik-Organisatorin Franziska Stier.

