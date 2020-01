19-Jähriger in der Neujahrsnacht ausgeraubt – Täter überraschte ihn mit einem Kopfstoss

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass der 19-Jährige mit drei Bekannten vom Claraplatz her in Richtung Grossbasel unterwegs war. Er hielt dabei sein Mobiltelefon in den Händen und schaute darauf.

Zwei Unbekannte gingen ebenfalls durch die Greifengasse. Unvermittelt erhielt er einen Kopfstoss von einem der Unbekannten. In der Folge fiel der 19-Jährige zu Boden. Der Unbekannte raubte darauf das Mobiltelefon während das Opfer aufstand und flüchtete. Der mutmassliche Täter rannte mit seinem Begleiter in Richtung Claraplatz. Eine sofortige Fahndung verlief bislang erfolglos.



Gesucht werden:

1. Unbekannter, 25 Jahre alt, 190 cm gross, weisse Hautfarbe, schwarze Haare auf der Seite kurz geschnitten, 3-Tage-Bart, trug eine grüne Parka-Jacke mit hellem Fell um die Kapuze und eine dunkle Hose

2. Unbekannter, 25 Jahre alt, 180 cm gross, weisse Hautfarbe, schwarze Haare auf der Seite kurz geschnitten, trug grau/braune Jacke.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

