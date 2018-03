Bei einem Streit in Basel ist am Samstagmorgen ein 20-Jähriger verletzt worden. Mehrere Personen hatten ihn etwa um halb fünf Uhr am Unteren Rheinweg bei der Dreirosenbrücke angegriffen. Vier Tatverdächtige wurden festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Bei der Freizeithalle kam es aus unbekannten Gründen zum Streit zwischen einem Mann und dem späteren Opfer. In der Folge wurden der 20-Jährige sowie eine weitere noch nicht bekannte Person von mehreren Männern angegriffen und zu Boden geschlagen. Das Opfer musste ins Spital gebracht werden. Die im Zuge einer Fahndung danach festgenommenen Tatverdächtigen sind Eritreer im Alter von 20 bis 29 Jahren.