20 Monate für Menschenschmuggel im Peugeot

Ein 20-jähriger Pakistaner muss für 20 Monate ins Gefängnis: Das Basler Strafgericht verurteilte ihn am Freitag hauptsächlich wegen Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise. Der Mann hatte im Oktober 2019 mindestens zweimal eine Gruppe von jeweils sechs Pakistanern mit dem Auto von Mailand nach Frankreich gefahren, beim zweiten Mal wurde er in Basel an der Grenze erwischt.

Details zu seinen Reiseterminen lieferte er teilweise selber, so fand man auf seinem Mobiltelefon Fotos von der Gotthard-Raststätte. Auch ein zur Hälfte genutztes Retourticket des Mont-Blanc-Tunnels gab Rückschlüsse auf die Reisedaten. Aufgrund welcher Überlegungen die Route durch den Mont Blanc oder über Chiasso-Basel gewählt wird, verriet der Mann vor Gericht nicht.

Härter als die Freiheitsstrafe traf ihn allerdings der Landesverweis von sieben Jahren, der zudem ins Schengen-Informationssystem eingetragen wird: Damit darf er in den nächsten sieben Jahren auch in kein anderes Schengen-Land mehr einreisen. «Gilt das auch für Frankreich?», liess er am Freitag nach der Urteilseröffnung unsicher über seinen Übersetzer fragen. «Das ist nicht klar, das wird sich noch herausstellen», antwortete Gerichtspräsidentin Susanne Nese.

Seine Frau sowie eine Tochter leben zwar in Paris, doch sein Aufenthaltsstatus ist derzeit ungeklärt. Es gibt Hinweise, dass sein Asylgesuch in Frankreich bereits vor Jahren abgewiesen wurde.

Vermutlich wurde er bereits rechtskräftig weggewiesen, konnte aber als Angehöriger einer religiösen Minderheit nicht nach Pakistan ausgeschafft werden. Ob ihn die Schweiz nach Verbüssung der Strafe nach Frankreich überstellen kann, dürfen nun in den kommenden Monaten die Migrationsbehörden abklären.

Ein geschäftstüchtiger Menschenschmuggler

Der Tarif für die Schleusung von Italien nach Frankreich beträgt pro Person normalerweise

500 Euro, wobei die Richter offenliessen, wie viel der 20-Jährige als Fahrer jeweils daran verdient hatte. Chat-Verläufe liessen aber darauf schliessen, dass er bei der Organisation der Fahrten durchaus geschäftstüchtig war und beispielsweise auch vorgeschlagen hatte, grössere Autos mit mehr Sitzplätzen zu verwenden.

Sein Peugeot wurde eingezogen und inzwischen verwertet. Wenige Monate vor seiner Festnahme wurde er in Slowenien aus dem Gefängnis entlassen, dort sass er bereits 13 Monate wegen illegaler Schleusertätigkeit ab. Das Urteil kann er noch weiterziehen.