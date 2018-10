Kein Stadion der Welt fasst so viele Menschen. Für das Joggeli bedeutet das: Der FCB müsste fünfmal vor immer wechselnder, ausverkaufter Kulisse spielen. Noch ein paar andere, nicht ganz sinnvolle Vergleiche gefällig? Wir haben uns einige irrsinnige Zahlenspielereien ausgedacht.

200'000 Einwohner zählt Basel , das ist seit am Donnerstag amtlich. Es ist eine Zahl, die man sich kaum vorstellen kann. Dabei würden schon 100'000 Einwohner reichen, um aus einer Stadt eine Grossstadt zu machen.

Würden alle Einwohner zur Fasnacht einstehen, würde der Cortège alleine beim Einstehen 50 Kilometer lang. Ladäärne und Wagen wären da noch nicht dabei und Pfeifer aus Platzgründen bevorzugt. Das ist so schon länger als die gesamte Kantonsgrenze.

Veranstalteten alle Baslerinnen und Basler einen Staffellauf mit je einem Kilometer Strecke, reicht das fünfmal um die Welt. Nimmt man dabei an, dass jeder Mensch einen Deziliter schwitzt, liesse sich mit dem Schweiss ungefähr das Riehener Naturbad füllen

5 Arbeit und Freizeit

Müssten alle Einwohner für den Pharmagiganten arbeiten, bräuchte es 200 Rochetürme. Würden hingegen alle studieren, besässe Basel 15 Unis. Wenn dann alle gleichzeitig aufs Riesenrad wollen, wären 800 davon nötig. Es hätte aber auch Vorteile: Würden die Baslerinnen und Basler einmal gleichzeitig die WC-Spülung betätigen, wäre das grösste Becken des Ozeaniums bereits gefüllt. Oder, wenn wir beim Spenden sind: Legt jeder 300 Franken in einen Topf, kann der FCB Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka zurückholen – und wird vielleicht Meister. Will der Kanton hingegen gesamthaft verreisen, müsste Easyjet 2222 mal zwischen Basel und Mallorca hin und her pendeln – und natürlich gleich oft, um die Stadt wieder zu füllen.