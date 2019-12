2,13 Millionen für Neubau Robi Bachgraben in Basel beantragt

Durch den Ersatzneubau werde «ein für die Quartierentwicklung wertvoller Standort» der Robi-Spiel-Aktionen erneuert, schreibt die Regierung in ihrem am Freitag veröffentlichten Ratschlag. Wertvoll sei der Standort, weil in unmittelbarer Umgebung eine ganze Reihe von neuen Genossenschaftswohnungen am Entstehen seien, die viele zusätzliche Kinder in das Quartier im Westen der Stadt brächten.

Das bestehende Gebäude genügt laut Ratschlag den Anforderungen bei weitem nicht mehr - zumal 2017 ein Brand einen Grossteil des Baus zerstörte. Eine Sanierung sei geprüft worden, würde aber wegen des schlechten Zustands des Baus teuer ausfallen und die Qualität nur bedingt verbessern.

Hauptsächlich soll der Neubau mit einer Nettogeschossfläche von rund 340 Quadratmetern als Ort für das Spielen, Basteln, Werken und Essen dienen. Daneben werden Nebenräume wie Toiletten, Küche, Garderobe, Technik und Büro für die Mitarbeitenden sowie Abstell-und Materialräume Platz finden. Falls der Grosse Rat den Kredit im kommenden Jahr genehmigen wird, könnte der Neubau Anfang 2022 in Betrieb genommen werden.