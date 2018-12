Weitere Museen müssen saniert werden

Die Bau- und Raumplanungskommission diskutierte kontrovers über die beantragte Bausumme von 214 Millionen Franken. Eine eingehende Prüfung habe aber ergeben, dass es nicht möglich sei, wesentlich günstiger zu bauen.

Die Kommission wies auch darauf hin, dass sich weitere Sanierungsarbeiten bei anderen Museen abzeichnen. Deshalb sei es zwingen notwendig, dass das Präsidialdepartement Lösungen für diese Grundproblematik aufzeige und der Kanton zukünftig kulturpolitische Schwerpunkte setze.

Die Minderheit der mitberatenden Bildungs- und Kulturkommission lehnte das Projekt ab. Sie bemängelt Leistungsausbau und Mehrkosten im Vergleich zum Vorprojekt.

Nach dem Auszug des Naturhistorischen Museums aus dem klassizistischen Baudenkmal an der Augustinergasse soll dieses saniert werden. Danach soll das Antikenmuseum Basel in den Berri-Bau einziehen. Die Bau- und Raumplanungskommission unterstützt auch diesen Vorschlag der Regierung. Den Vorschlag, die Sammlung des Naturhistorischen Museum nach der Sanierung wieder an die Augustinergasse ziehen zu lassen, lehnte die Regierung ab.