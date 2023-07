24-Stunden-Shops «Avec Box»-Läden machen dicht Ein Laden ohne Verkaufspersonal, welcher Rund um die Uhr geöffnet ist, sieben Tage die Woche. Das Versuchte das Unternehmen Valora an acht Standorten in der Schweiz, auch in Liestal und Arlesheim. Jetzt werden die Boxen geschlossen.

Ein kleiner Laden der 24/7 geöffnet war und ohne Personal auskommt: die «Avec Box». Das Konzept von Valora ist aber Geschichte. Archivbild: PD

Das Handelsunternehmen Valora mit Sitz in Muttenz nimmt Abschied von seinem Ladenkonzept «Avec Box» mit Shops, die an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr via App zugänglich sind, aber gänzlich ohne Personal und Kassen funktionieren. Acht solche «Avec Box»-Läden betrieb Valora schweizweit zuletzt, bei total 270 Verkaufsstellen klar ein Nischenangebot. Gleich zwei Standorte gab es im Baselbiet – am Liestaler Bahnhof sowie im Wirtschaftsgebiet Uptown in Arlesheim.

Valora begründet den Abschied von den Avec-Boxen mit der mangelnden Nachfrage: Diese sei nicht ausreichend gewesen, um das komplett autonome Ladenkonzept an eigens angemieteten Standorten lang­fristig rentabel betreiben zu können. In Medienberichten räumte das Unternehmen zuletzt auch «sicherheitsrelevante Vorkommnisse» ein, sprich: Diebstähle, Vandalismus oder Zweckentfremdung der Läden.

Ausbauen will Valora nach dem Scheitern der gänzlich unbedienten Läden hingegen das Konzept der hybriden Shops. Diese funktionieren tagsüber mit Personal, nachts mit autonomem Zugang für die Kundinnen und Kunden. Laut der Mitteilung vom Mittwoch will Valora bis Anfang 2024 über 20 bestehende Verkaufsstellen auf dieses hybride Konzept umrüsten. Es ist davon auszugehen, dass darunter auch solche im Baselbiet sein werden. Aktuell gibt es schweizweit erst sechs solche Avec Shops. (bz)