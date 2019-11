25 Jahre RFV: Welcher ist der beliebteste Basler Musikclip?

Der RFV Basel feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen. In dieser Zeit hat sich der Verein für das Popschaffen in der Region stark gemacht. Anstelle der elften Ausgabe des jeweils vom RFV organisierten Basler Poppreises findet am 13. November ein Festanlass für die Mitglieder des RFV statt.

Gleichzeitig veranstaltet die bz ein Voting, bei dem der beliebteste Basler Musikclip gekürt werden soll. Die Vorauswahl setzt sich aus den bisherigen zehn Preisträgern des mit 10'000 Franken dotierten Poppreises zusammen. Hinzu kommen die zehn Gewinner des Publikumspreises, der in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit der bz vergeben wurde. Vervollständigt wird der Reigen durch die fünf Empfänger des 2014 eingeführten Anerkennungspreises. Die Acts, die mehrere Preise bekommen haben, sind entsprechend mit zwei Songs am Start.

Die bz verlost unter allen Abstimmenden 2x2 Gästelisteplätze für die RFV-Feier sowie zwei Überraschungspakete mit Tonträgern und Büchern, deren Produktion vom RFV unterstützt wurde.

Sie können bis Dienstag, 12. November, 12 Uhr, abstimmen.