Mitten im Basler Fasnachtstrubel wurden vor genau einem Jahr kurz nach vier Uhr morgens diverse Passanten auf eine 20-jährige Frau aufmerksam, die zusammengebrochen war und Blut spuckte. Der Grund war rasch klar: Ihre Wohnung in der Innenstadt lag nur wenige Schritte entfernt, und dort nahm die Polizei wegen häuslicher Gewalt ihren damaligen Lebenspartner fest.

Er sass daraufhin drei Wochen in Untersuchungshaft. Wie gewalttätig diese Beziehung bisher war, wurde in der Verhandlung anfangs Woche vor dem Basler Strafgericht nicht ganz klar. Es gab aber immer wieder Streit zwischen dem heute 26-jährigen Mann und seiner Freundin, die üblichen Zutaten waren dabei Alkohol und Eifersucht.

An jenem Mittwochmorgen im März 2017 eskalierte ein Streit: Offenbar war man sich nicht einig, wer nun gehen und wer bleiben sollte. «Ich wollte meine Ruhe haben und weglaufen, sie hat angefangen zu Schreien und mich beleidigt. Irgendwann war mir das zu viel», erklärte der 26-jährige am Montag im Gerichtssaal. Lediglich einmal habe er ihr den Mund zugehalten, sie sonst aber nie am Hals gepackt. Das Gutachten des Institutes für Rechtsmedizin sprach allerdings eine andere Sprache: Erhebliche Blutstauungen im Kopfbereich, ein stark geschwollenes Gesicht, diverse Hauteinblutungen am Kopf und Rücken. Fazit: Unmittelbare Lebensgefahr wegen mangelnder Sauerstoffversorgung des Gehirns. Die Frau sagte kurz nach der Tat aus, ihr Freund habe sie mehrmals gewürgt und förmlich das Treppenhaus hinunter geschleift.

Sie leben noch zusammen

Am Montag vor Gericht blieb die Frau erstaunlich einsilbig und wollte sich an keine Details mehr erinnern. Die beiden leben noch immer zusammen, laut dem 26-Jährigen allerdings nur noch als Wohnungspartner, die Beziehung sei beendet. Sie äusserte sich dazu nicht ganz so deutlich. Auch beruflich sehen sie sich täglich: Der Mann arbeitet als Koch, seine Exfreundin im selben Restaurant ebenfalls in der Küche. Staatsanwältin Simone Lustenberger verlangte für den Mann eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren wegen versuchter Tötung: In diesem Fall seien beim Opfer schwerste Stauungsblutungen aufgetreten, von der selbst eine erfahrene Ärztin sagte, sie habe so etwas noch nie gesehen.«Das Leben des Opfers hing an einem seidenen Faden. Es mag sein, dass sie ihn verbal provoziert hat, aber ein solch gewalttätiges Verhalten ist keinesfalls gerechtfertigt», so Lustenberger.

Verteidiger Christian von Wartburg hingegen sagte, es handle sich um einen Streit, der eskaliert sei, man könne hier keine Tötungsabsicht konstruieren. «Er hat nie im Leben in Kauf genommen, dass seine Freundin bei dieser Auseinandersetzung stirbt. Es war ein ganz normaler Streit, alle waren übermüdet», so von Wartburg.

Das Dreiergericht sah am Dienstag ebenfalls keine Beweise für eine versuchte Tötung, verurteilte den Mann aber wegen Gefährdung des Lebens. Das Strafmass lautete auf 33 Monate teilbedingt: 12 Monate muss der Mann absitzen, 21 Monate werden bedingt ausgesprochen. «Als Laie musste er wissen, dass er durch Würgen des Halses das Opfer in konkrete Lebensgefahr bringen kann», begründete Gerichtspräsidentin Felicitas Lenzinger das Urteil. Ohne zwei Vorstrafen wegen Fahrens ohne Führerausweis und Einbruchs wäre die Strafe milder ausgefallen, den unbedingten Teil kann er Mann allerdings in Halbgefangenschaft absitzen und so seine Arbeitsstelle behalten.