3+1+3 lautet Basels neue Formel – Es ist das Resultat einer historischen Wahl

Baschi Dürr wartete gar nicht erst die definitiven Resultate ab. Über 1'000 Stimmen trennten ihn am Sonntagnachmittag von Esther Keller (GLP), und deshalb wusste der Freisinnige: Es wird nicht reichen. Er stellte sich vor die Mikrofone und gestand bereits vor der Verkündung des Schlussergebnisses die Niederlage ein. Am Ende machten rund 1'500 Stimmen den Unterschied zwischen dem abgewählten Polizeidirektor und der Kandidatin der Grünliberalen, die 28'710 Stimmen holte.

Wobei das nicht die ganze Wahrheit ist: Mück scheiterte eher an ihren Extrempositionen. Im Wahlkampf hatte sie beispielsweise gesagt, die Verstaatlichung der Pharma-Industrie sei bedenkenswert. Bekannt ist Mück in Basel-Stadt allemal: Vor vier Jahren hatte sie noch an einem Regierungssitz geschnuppert. Aber das war auch, bevor sich das Grüne Bündnis öffentlich entzweite, und auch bevor ihre Partei Basta ankündigte, sie bleibe in der Opposition.