3'200 Leute wollen die Roger-Federer-Arena

In der Medienmitteilung vom Montag thematisiert das Initiativkomitee nochmals einige Vorurteile rund um die Initiative und Roger Federer selbst:

Der Tag der Übergabe sei bewusst ausgewählt, denn am 19. hätten ursprünglich die Swiss Indoors begonnen.

Das Komitee hat am Montag die Unterschriften derjenigen eingereicht, die eine Roger-Federer-Arena wollen. Von der teils kritischen Haltung eines Teils der Bevölkerung sei man überrascht gewesen, so die Initianten, man verstehe nicht, weshalb man da «anders ticke, anstatt stolz zu sein.»

Roger Federer sagte in März vergangenen Jahres in Miami: «Ich würde mich riesig freuen. Es wäre eine absolute unglaubliche Ehre für mich. Ich sehe, was es Rod Laver oder Roy Emerson bedeutet, wenn du ein Stadion nach dir benannt haben kannst und das erlebst.»