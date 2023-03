3200 Quadratmeter Wellness-Raum und Themen-Stockwerke: So sieht das neue Basler Büro von Adobe aus Seit diesem Dienstag arbeitet der Softwareentwickler Adobe im «Peter Merian Haus» direkt neben dem Bahnhof. Die neue Bürofläche hat sich gegenüber dem alten Standort am Barfüsserplatz verdoppelt.

Lukas Ryf, Standortleiter von Adobe Basel (rechts), und Jean-Michel Pittet, Vizepräsident der Entwicklung von Adobe Experience Manager (AEM) neben ihrem Arbeitsplatz. Bild: Kenneth Nars

Ein Stuhl hängt an einer Stahlkette in der Luft, und die Sonne scheint direkt auf das grüne Polster. Links und rechts daneben gedeihen mehrere Blumen in quadratischen Töpfen. Dank der Pflanzentapete an der Wand ähnelt er einem Dschungel: der neue Wellness-Raum des IT-Riesen Adobe.

Am Dienstag eröffnete Adobe ihren neuen Standort im gläsernen Gebäude an der Peter-Merian-Strasse 80. Weit und breit stehen keine Umzugskisten, nur noch einige Ballone weisen auf den Umzug hin. Das Adobe-Logo vom Barfüsserplatz verschwindet und kommt gegenüber des Bahnhofs hin. Der Softwareentwickler arbeitet nun auf rund 3200 Quadratmetern, verteilt auf drei Stöcke. Die Fläche ist damit doppelt so gross wie am alten Standort.

Sitzungen in Schweizer Flüssen

Jedes der drei Stockwerke ist nach einem anderen Thema eingerichtet. Im dritten Stock stehen die Schweizer Gewässer im Fokus: So sind die Sitzungszimmer etwa in «Aare», «Crestasee» oder «Rhone» benannt. Die Wände sind in verschiedenen Blautönen gestrichen, die Bürostühle farblich abgestimmt.

Zuvor hatte Adobe den Standort am Barfüsserplatz. Vor über zwanzig Jahren hatte die damalige Day Software AG mitten in Basel gestartet, ehe Adobe die IT-Firma aufkaufte. Noch 50 von den damals 55 Mitarbeitenden seien beim IT-Riesen tätig, sagt Jean-Michel Pittet, Abteilungsleiter der Entwicklung von Adobe Experience Manager (AEM). Sie machen noch rund einen Drittel der aktuellen Beschäftigten aus. In Zukunft wolle der Basler Standort bis auf 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbauen, sagt Lukas Ryf, Standortleiter von Adobe Basel.

8 Bilder 8 Bilder Der Wellness Room lädt zum Verweilen ein. Kenneth Nars

Adobe Basel hat eine eigene Band

Während zwei Stockwerke Arbeitsort für die 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, dient der mittlere Stock der Erholung. Dort gibt es etwa einen Spielraum mit einem Töggelikasten. Einige Türen daneben befindet sich der Musikraum von Adobe. Mit Gitarren, Schlagzeug und Mikrofon können die sieben Mitglieder der hauseigenen Adobe-Band schallgeschützt proben.

Mit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten habe Adobe damit wieder Platz, sagt Ryf weiter: «Das Herz der Produkteentwicklung ist hier in Basel.» Denn in den Büros von Adobe an der Peter-Merian-Strasse befindet sich das globale Forschungs- und Entwicklungszentrum für Innovationen im Bereich Content Management. Das heisst: Adobe ermöglicht damit Unternehmen weltweit, ihren Kunden die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit auf dem richtigen Kommunikationskanal zur Verfügung zu stellen. Zu den Kunden in der Schweiz gehören etwa Roche, Nestlé, Victorinox oder UBS, sagt Ryf.