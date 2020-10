42 neue Coronavirus-Infektionen in Basel-Stadt

Der Kanton Basel-Stadt hat am Samstag 42 neue Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Die Zahl der Menschen in Isolation stieg gleichzeitig um 23 auf 209 an.

Damit ist die Zahl der bisher registrierten Infektionen in der Kantonsbevölkerung auf 1590 angewachsen, wie der aktualisierten Fallstatistik des Gesundheitsdepartements zu entnehmen ist. In Quarantäne befanden sich am Freitag 860 Personen. Auf 369 angewachsen ist dabei der Anteil der Kontaktpersonen, während die Zahl der Reiserückkehrenden leicht rückläufig war.