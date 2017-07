Gegen 2 Uhr morgens alarmierten Passanten die Polizei. In der Nähe der Mittleren Rheinbrücke war eine Schlägerei ausgeartet. Ein 50-jähriger Mann hatte gemäss Staatsanwaltschaft Basel-Stadt die Begleiterin eines 33-jährigen Mannes, der mit anderen Personen unterwegs war, belästigt und geschlagen. Daraufhin griff der 33-Jährige den 50-Jährigen an und schlug mehrmals auf ihn ein – auch noch, als dieser am Boden lag. Anschliessend entfernte er sich mit seiner Begleiterin und seinen Kollegen.

Der 50-Jährige erlitt Verletzungen an Kopf und Oberkörper und musste in die Notfallstation eingewiesen werden.

Wenig später konnte die Polizei den mutmasslichen Täter in der Nähe des Tatortes festnehmen. Der Tathergang ist jedoch noch ungeklärt, die Polizei sucht daher Zeugen, die dazu Angaben machen können (061 267 71 11).