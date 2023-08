50. Todestag Kunstvolle Verbindung zwischen Málaga und Basel: Graffiti-Projekt am Kohlenberg zu Ehren Picassos Zum Gedenken an den 50. Todestag von Picasso erhält Basel frische Street-Art unter dem Motto «Málaga loves Basel». Die Geburtsstadt des Künstlers schenkt Basel zwei Wandbilder, die von Künstlern aus beiden Städten kooperativ gestaltet werden.

Lalone und Dest Jones malen und sprayen ihre Street-Art gegenüber vom Gymnasium Leonhard. Bild: Kenneth Nars

Eine Erinnerung an die spanische Küstenstadt Málaga, die für die meisten Baslerinnen und Basler als eine Sommerferiendestination bekannt ist, wird nun am Kohlenberg bildnerisch verewigt. Der Basler Graffiti-Künstler Dest Jones darf zusammen mit Maler Lalone aus Málaga zwei Wandbilder gestalten und somit eine Kooperation zwischen den beiden Städten vollenden. In einem gemeinschaftlichen Werk verkörpern die beiden Kunstschaffenden unter anderem den Spruch: «Málaga loves Basel».

Anlässlich des 50. Todestages von Pablo Picasso hat die Geburtsstadt des Künstlers eine Kampagne namens «Málaga loves ...» ins Leben gerufen. Innerhalb dieses Leitmotivs werden verschiedenen Aktionen veranstaltet – weltweit sollen lokale und spanische Kunstschaffende im Bereich der Street-Art Kooperationen eingehen.

Ein Produkt dieser Initiative ist bereits in den Münchner Strassen zu finden. Die spanische Botschaft in der Schweiz und die Tourismus-Abteilung der Stadt Málaga realisieren nun gemeinsam ein solches Projekt in Basel.

Kunststadt Basel wird geehrt

Mit diesem Vorhaben möchte man einerseits die enge Verbindung zwischen Picasso und Basel würdigen. Eine angenommene Volksabstimmung im Jahr 1967, die den Ankauf zweier Frühwerke Picassos befürwortete, geriet wohl nicht in Vergessenheit. Die Bevölkerung engagierte sich damals zusätzlich für die Finanzierung der beiden Bilder, was Picasso selber sehr berührte. Andererseits dient das Projekt dazu, den Tourismus im andalusischen Ferienort zu fördern.

An der Wand eines Hauses, welches sich am Ende der Kohlenbergtreppe befindet und unter Privatbesitz steht, wird das Hauptwerk entstehen. «Die Hausbesitzerin freut sich auf eine farbige Wand», meint Dominik Egli, Leiter der Stadtreinigung im Kanton Basel-Stadt. Am Montagmorgen machten sich die beiden Künstler ans Werk. Bei einem Augenschein ist von einer Zusammenarbeit noch keine Spur zu sehen: Die beiden Männer arbeiten an zwei verschiedenen Wänden. Das sollte sich aber noch ändern, sagt Egli. Im Verlauf des Prozesses, welches am Freitag zu Ende gehen soll, würden die beiden Künstler enger zusammenarbeiten. Welche Motive auf die bisher leerstehende Wand kommen sollen, will Egli noch nicht verraten.

Neugierige Schülerinnen und Schüler schauen den Künstlern beim Arbeiten gespannt zu, denn in unmittelbarer Nähe des Werkes befindet sich das Gymnasium Leonhard. Schulrektor Christian Döbeli ist vor Ort: «Wir sind erfreut, dass das Kunstwerk an diese Wand kommt. Zuvor wurde sie häufig besprüht und musste andauernd wieder geputzt werden.»

Eine Wand mit Graffiti-Geschichte

Dies bestätigt auch Egli: Die Wand sei immer ein Sorgenkind gewesen. «Mit dem neuen Werk kommt aber neue Hoffnung. Erfahrungsgemäss werden Wände mit Kunstwerken eher in Ruhe gelassen, als jene die leer stehen». erklärt Egli.

Am kommenden Freitag wird das Werk eingeweiht – für diesen Anlass werden die spanische Botschafterin Celsa Nuño García und der Vizebürgermeister von Malaga Jacobo Florido von Regierungsrätin Esther Keller empfangen.