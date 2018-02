500 Jahre Faschtewaje?

Und dann gab’s noch diese Fastenwähen, die hier in der Region ihren Ursprung haben. Dank Recherchen des Baslers Albert Spycher sind wir diesbezüglich gut dokumentiert. «Die Geschichte der Fastenwähe führt ins 16. Jahrhundert zurück, als die Herren der Basler Safranzunft beim Aschermittwochsmahl, Klosterleute während der vorösterlichen Fastenzeit und Lateinschüler am St. Gregoriustag (12. März) «weÿen» oder «weÿgen» verzehrten», schreibt er auf der Website www.brauchtumsseiten.de.

Die Reglemente der Zünfte waren streng. Anno 1554 war den Rheinfelder Bäckern vorgeschrieben, in welcher Geldwährung sie «Fastenwegenn» verkaufen durften, so Spycher. Also: Fastenwaien gibt es in der Region seit mindestens 450 Jahren. In Basel seien «Fastenweÿen» erstmals bei einem Essen der Klostergutsverwalter zu St. Clara am 7. März 1649 aktenkundig geworden.

Die Bäcker, so weiss Spycher, mussten sich vor Weihnachten entscheiden, ob sie im folgenden Jahr Fastenwähen oder «Ankenwecken» backen wollten. Beides zusammen war nicht erlaubt. Die Vorgesetzten der Brotbeckenzunft bestimmten an einem Stichtag anhand der aktuellen Getreide- und Butterpreise Teiggewicht sowie Stückpreis der Fastenwähen und begrenzten das Angebot auf die Zeit von der Herrenfastnacht an bis zur Osternacht. Heissa, da war die Welt noch in Ordnung! Selbst altbackene Fastenwähen mussten zum festgesetzten Preis verkauft werden.

Renner an der Fasnacht

Die Faschtewaje hat sich gut gehalten, historisch gesehen. Neben der Mehlsuppe und der Zibelewaie ist sie der Renner an der Fasnacht. Nicht in den Beizen, nicht auf der Strasse (dort hat die Bratwurst das Rennen gemacht). Aber in den Bäckereien und den Grossverteilern. Und als fröhlicher Zeitvertreib in der Küche.

Kochevent-Veranstalterin Jeanette Born hat uns ihr Rezept verraten und wir haben es getestet. Beistehend die Backanweisungen mit ein paar nützlichen Tipps.