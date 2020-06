5000 Menschen gegen Rassismus – auch Basler Politiker zeigten sich solidarisch

Es ist ja nicht so, dass Basel keine Erfahrungen mit Demonstrationen hätte. In den vergangenen Jahren und Monaten hat die Zahl der Kundgebungen stark zugenommen: Fridays for Future, Demos der kurdischen Community, Linksextreme und zuletzt sogar vereinzelte Coronaprotestler beanspruchten den öffentlichen Raum. Doch jener Menschenzug, der sich am vergangenen Samstag durch die Basler Innenstadt bahnte, war doch in mehrerer Hinsicht bemerkenswert.

Etwa 5000 Menschen protestierten unter dem Slogan «Black Lives Matter» gegen Rassismus, wie die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Auslöser der andauernden Proteste in aller Welt ist der Tod von George Floyd: Der Afroamerikaner kam bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai in Minneapolis ums Leben. «Schwarz zu sein, ist kein Verbrechen», «Rassismus ist auch eine Pandemie», oder «Wie viele noch?» stand auf den selbstgemalten Schildern der Demonstranten.

Zum Zeichen der Solidarität mit den Demonstranten knieten auch Polizisten nieder. Ein Foto davon verbreitete sich rasant in den sozialen Medien.

Die Kundgebung bahnte sich ihren Weg vom Barfüsserplatz durch die Innenstadt. Die Spitze bildeten Menschen mit dunkler Hautfarbe – und sie waren es auch, die in den Reden den Ton angaben. Dahinter liefen mehrere tausend Menschen, die nicht den üblichen Lagern zuzuordnen waren: Meist waren es sehr junge Gesichter, die hinter den Masken steckten, aber nicht so jung wie an den Schülerdemos für das Klima. Ja, man wurde den Eindruck nicht los, dass hier jene diverse Generation der 20- bis 30-Jährigen auflief, der man sonst ihre unpolitische Lebensweise zum Vorwurf macht.