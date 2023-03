6,6-Meter-Damm Widerstand gegen Hochwasserschutz in Riehen: Referendum und Petition eingereicht Ein überparteiliches Referendumskomitee gegen den geplanten Hochwasserschutz in Riehen hat am Montag die nötigen Unterschriften eingereicht. Zudem wird via Petition verlangt, dass die Dämme bald ausgesteckt werden, damit deren Dimensionen sichtbar werden.

Fast sieben Meter hoher Erdwalld: Einer der geplanten neuen Dämme oberhalb des Wenkenparks. Zvg Visualisierung

Das Komitee gegen den geplanten Hochwasserschutz in Riehen hat am Montag die Referenden gegen die Beschlüsse des Einwohnerrats vom 8. Februar bei der Gemeinde eingereicht. Es geht um ein 3,9 Millionen-Projekt, das drei Rückhaltebecken zum Schutz vor Überschwemmungen vorsieht. Am mächtigsten ausfallen würde der Wall beim Bettingerbach mit einer Maximalhöhe von 6,6 Metern.

Wie das überparteiliche Referendumskomitee rund um den ehemaligen SVP-Einwohnerrat Peter A. Vogt schreibt, seien gegen den Kredit für den Hochwasserschutz beim Bettingerbach 941 Unterschriften, gegen den Kredit für den Schutz beim Immenbach 962 Unterschriften eingegangen. In Riehen sind 500 gültige Stimmen für ein Referendum nötig.

Petition fordert, dass Dämme bald ausgesteckt werden

«Die Bevölkerung will keine Verschandelung der Umgebung von Riehen», heisst es in der Mitteilung. Eine Petition, ebenfalls von Peter A. Vogt, fordert zusätzlich, dass die Gemeinde zwei der drei geplanten Erdwälle aussteckt. Die an den Gemeinderat gerichtete Bittschrift trägt den Titel «Baldmöglichste Erstellung von Profilen an Ort und Stelle zur Sichtbarmachung der Höhe der vorgesehenen Dämme beim Gebiet Bettingerbach und im Moostal für den Immenbach.»