Experimente gehören dazu

Headliner bringen Publikum, der Reiz des Programms aber liegt in der Vielfalt. «Wir wagen einige Experimente», sagt BScene-Geschäftsführerin Luisa Bitterlin und verweist auf den Spielort Klara, den Kleinbasler Gastrotempel, wo am Freitag Konzerte mit freiem Eintritt locken. Hier wird auch eine dreidimensionale Klangkörperinstallation von Sebastian Meyer in Betrieb sein. Kontrastreich klingt auch die Ankündigung, dass am Samstag im Des Arts rauer Rock angesagt ist.

Für Überraschungen sorgen auch zwei Guerilla Bands, die Programmchef Tobias Metzger (erstmals auch Festivalpräsident) verpflichtet hat: The Music Monkeys und das Brass Department bieten Spontiauftritte in und vor den Clubs. Wo und wann sie zu erleben sind, das bleibt seitens BScene ein Geheimnis. Wir verstehen: Sind ja schliesslich Guerilla-Gigs.

Stilistische Schwerpunkte sind bei einigen Lokalen gesetzt: Moderne Mundart etwa ist in der Monkey Bar am Fusse des Klosterbergs zu hören, Hip-Hop im Sommercasino und Heavy Metal im Sud. Was nicht heisst, dass die Veranstalter auf ein sesshaftes Publikum setzen.

Im Gegenteil: Für die pedalenden Festivalbesucher stehen bei allen Clubs Velopumpstationen zur Verfügung. Platten soll man schliesslich nur auf Vinyl heimnehmen.