7 mehr als gestern: 866 Corona-Fälle in Basel-Stadt ++ Keine neuen Todesfälle ++ Über zwei Drittel wieder gesund

Mit Stand Freitag liegen nun insgesamt 866 positive Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt vor. Dies sind 13 mehr als am Vortag. 612 Personen der 866 positiv Getesteten und damit über zwei Drittel sind wieder genesen.

Die Zahl der Todesfälle im Kanton Basel-Stadt bleibt unverändert bei 33.

Im Kanton Basel-Stadt werden nebst den Tests der Kantonsbewohnerinnen und -bewohner auch Tests von Verdachtsfällen aus anderen Schweizer Kantonen und dem grenznahen Ausland durchgeführt. Bisher sind die Tests von 1340 Personen positiv ausgefallen (inklusive der 866 Basler Fälle).

Am Freitag befanden sich 66 Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Basel-Stadt aufgrund einer Covid-19-Infektion in Spitalpflege in einem baselstädtischen Spital. Total sind dies 87 Personen. Insgesamt 13 Personen benötigen Intensivpflege. Die anderen Patientinnen und Patienten befinden sich auf der normalen Station.

Neue Angaben zu den Hospitalisationen sind morgen wieder erhältlich.

