90 Jahre Bank für Internationalen Zahlungsausgleich: Die grosse Unbekannte von Basel

Der amerikanische Reporter konnte es kaum glauben. Keine grossen Lettern an der Fassade, noch nicht einmal eine kleine Bronzeplatte verriet ihm die Identität der neuen «Superbank», von der die internationale Presse berichtet hatte. Tatsächlich gebe es wohl nirgends eine Bank, die weniger wie eine Bank ausschaut, schrieb er im Sommer 1930 im «New York Times Magazine». In Basel dagegen war man nichtssagende Hauseingänge gewohnt. Noch heute stehen an mancher Adresse höchstens Initialen an der Tür. Jene, die wissen sollen, wer hier wohnt, die wissen es. Alle anderen stehen vor einem Rätsel. So sollte es auch im Falle jener Bank bleiben, die am 17. Mai 1930 ihre Geschäfte aufgenommen hatte, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, kurz BIZ. Hinter dem sperrigen Namen steht die erste internationale Finanzorganisation der Welt.

Nicht Amsterdam, nicht London, nicht Paris, nicht Zürich

Ein knappes Jahr vor der Eröffnung telefonierte der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB) nach Basel. Die Kollegen aus Frankreich hatten ihm eine Information gesteckt, die er doch bitte dem Finanzdepartement im Stadtkanton vermitteln solle, nämlich: Die grossen Zentralbanken Europas könnten sich Basel gut als Standort der geplanten «Reparationsbank» vorstellen. Diese sollte die Schuldzahlungen abwickeln, die nach dem Ersten Weltkrieg vereinbart worden waren. Die Wahl des Standorts beschrieb der SNB-Präsident als Hahnenkampf: London komme für die Franzosen partout nicht in Frage, Paris sei für die Briten ein No-Go, die Deutschen stemmten sich mit aller Kraft gegen Brüssel, die Belgier wiederum gegen Amsterdam. Auch Zürich hatte sich in Stellung gebracht, wie die Franzosen die Basler via Bern wissen liessen. Jedoch etwas gar offensiv, was bei den Zentralbanken eher schlecht angekommen sei – ausser bei den Deutschen, den Erzfeinden der französischen Informanten.

Die Bemühungen der Basler Regierung sowie der Handelskammer und den lokalen Banken waren daraufhin erfolgreich: Im Herbst 1929 bestimmte ein Organisationsausschuss Basel zum Sitz der BIZ. In der Stadt verdammten die Kommunisten den Aufbau einer neuen «Zwingburg» des Kapitalismus, während sich Bürgerliche etwas internationalen Glanz erhofften. Zürich hatte Basel längst als wichtigster Bankplatz der Schweiz abgelöst, immerhin bestand nun Aussicht auf die erste internationale Finanzorganisation der Welt.

Die Schweiz gestand der BIZ im Januar 1930 Sonderrechte zu, die bis heute gelten: Die Bank bezahlt keine Steuern und ihre Geschäftsräume sind «unverletzlich» – sie stehen zwar auf Schweizer Staatsgebiet, aber die Schweizer Behörden, einschliesslich der Polizei, erhalten nur dann Zutritt, wenn die BIZ es ihnen erlaubt.

Was für ein Haus zu dieser speziellen Organisation passen könnte, beschäftigte Basel im Frühjahr 1930. «Eine Anzahl grosser Villen und sonstiger grösseren Gebäude an passenden Lagen», bot ein Makler an, der Kanton unter anderem das Haus zum Kirschgarten. Schliesslich wählte die BIZ nicht das elegante Stadtpalais, sondern das ehemalige Grand Hôtel et Savoy d’Univers, einen schwerfälligen Bau an der Ecke Centralbahnstrasse/Elisabethenanlage. Er war kurz nach der Jahrhundertwende im Zuge des neuen Centralbahnhofs erbaut worden, seit Jahren stand der Kasten leer. Neben der sofortigen Verfügbarkeit war die Lage der entscheidende Vorteil des ehemaligen Hotels: Die regelmässig aus halb Europa anreisenden Zentralbanker konnten mit dem Zug fast zum Eingang der BIZ fahren.

Weltkriegs-Reparationen und Nazi-Raubgold

Die Stellen in der BIZ waren begehrt. Es lockten nicht nur gutdotierte und steuerfreie Einkommen, sondern auch der Status der Immunität. In den ersten Wochen gingen 13'000 Bewerbungen ein, Ende 1930 zählte die Organisation knapp hundert Angestellte. Die Schweizerinnen und Schweizer waren zwar am zahlreichsten, doch ihre Arbeiten beschränkten sich auf das Sekretariat und die unteren Chargen. Die Geschäftsführung oblag den ausländischen Kollegen, an der Spitze standen Repräsentanten der Gründungsmitglieder; der Bank of England, der Banque de France, der Banca d’Italia, der Belgischen Nationalbank und der deutschen Reichsbank. Ebenfalls von Anfang an beteiligt waren je ein Bankenkonsortium aus den USA und Japan.

Keine zwei Jahre nach der Gründung der BIZ wurden die deutschen Reparationszahlungen eingestellt. Das Bankhaus in Basel hatte sich bis dahin als Dienstleister der Zentralbanken einen Ruf gemacht. Zum wichtigsten Kunden und bestimmenden Aktionär entwickelte sich bald die deutsche Reichsbank. Historiker haben die Geschäfte mit dem Dritten Reich belegt: 21,5 Tonnen Gold verschob die Reichsbank während des Zweiten Weltkriegs über die BIZ, ein Grossteil davon war Raubgold, das die Nazis in besetzten Ländern geplündert hatten, ein kleiner Teil stammte aus KZs, wo den Deportierten alle Werte entrissen wurden, selbst goldige Zahnplomben.

Im «Basel Club» wird Finanzpolitik vorgespurt

Nach dem Krieg rehabilitierten die Alliierten die BIZ. Die Bank in Basel unterstützte die in Bretton Woods vereinbarten Parität von Dollar und Gold, wickelte Geschäfte für Notenbanken ab und galt als eine der führenden Forschungsstellen für Statistik und Finanzanalyse. Vor allem war das Haus neben dem Hauptbahnhof eine Drehscheibe von Informationen, die in Basel besonders diskret ausgetauscht werden konnten. Spätestens in den 1960ern war die Rede vom «Basel Club». Die Zentralbanker der führenden Industrienationen bildeten ihn. Wenn Geld die Welt regiert, so war Basel ihre Hauptstadt, zumindest einmal pro Monat.