A2 in Basel-Stadt Rheintunnel: Anwohnende machen Druck - Osttangente müsse Kapazitäten behalten Keine Verspätungen wegen Diskussionen um Nebenschauplätze: Der Neutrale Quartierverein Breite-Lehenmatt fordert jetzt per Petition, dass der Rheintunnel schnellstmöglich realisiert wird. Die Osttangente gehöre nicht teilzurückgebaut - sondern vollends eingehaust.

Blick auf den Autobahnabschnitt der Osttangente bei der Ecke Breite-Quartier und Lehenmatt-Quartier in Basel-Stadt. Bild: Roland Schmid

Die Autobahn A2 entlang der Osttangente in Basel ist für die Anwohnenden der Stadtquartiere Breite und Lehenmatt eine Belastung. Jetzt fordert der Neutrale Quartierverein Breite-Lehenmatt mit Nachdruck die zeitnahe Realisierung des Rheintunnels.

Wie der Quartierverein am Montag mitteilte, lanciert er eine Petition, um dem Anliegen im Kanton deutlichen Nachdruck zu verleihen. Dies, nachdem kürzlich die Nachbargemeinde Birsfelden ihre eigenen Anforderungen an den Tunnelbau formuliert hatte. Insbesondere die Kritik aus linken Kreisen an der Verlegung der Dreirosenanlage im Norden der Stadt wegen des Tunnelbaus empfindet der Quartierverein angesichts der unter Lärm und Verkehrsdruck leidenden Anwohnenden als Affront.

Lärmschutzmassnahmen so schnell wie möglich umsetzen

Eine Verzögerung des Gesamtprojekts wegen Diskussionen um die Dreirosenanlage dürfe nicht in Kauf genommen werden. Ebenso deutlich fordert der Quartierverein, dass kein Kapazitätsabbau an der Osttangente vorgenommen wird.

Damit widerspricht der Verein der Basler SP, die einen Teilrückbau der Osttangente als verpflichtend zum Bau des Rheintunnels erachtet. Stattdessen soll die Autobahn auf der Strecke Breite bis Gellertdreieck eingehaust und die geplanten Lärmschutzmassnahmen umgehend umgesetzt werden.