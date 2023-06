A2-Rheintunnel Kampf um Rückbau der Osttangente: Basler Regierung sendet gemischte Signale aus Die Osttangente ist eine Schlüsselstelle beim Mega-Projekt Rheintunnel zur Entlastung der A2 in Basel. Nach Fertigstellung des Tunnels fordert die SP zumindest einen Teilrückbau der Tangente – doch jetzt verwirrt die Basler Regierung mit ihrer Antwort an SP-Grossrätin Lisa Mathys die Verkehrspolitiker erneut.

Die Basler SP-Präsidentin und Grossrätin Lisa Mathys – hier anlässlich eines Augenscheins auf der Osttangente – zeigt sich mit den Antworten der Regierung zu Rückbau-Massnahmen wenig zufrieden. Bild: Roland Schmid

Ist der Basler Rheintunnel erst einmal in Betrieb – die Verantwortlichen rechnen mit dem Jahr 2040 –, dann soll er rund einen Viertel des heutigen Verkehrs von der heute oft verstopften Osttangente schlucken. Dabei soll es sich vor allem um den Transitverkehr handeln, so das Bundesamt für Strassen (Astra). Der Orts- und Zielverkehr würde aber weiterhin die heutige Hauptroute der Autobahn benutzen.

Die Basler SP fordert seit Monaten mit Nachdruck, dass die heutige Osttangente nach der Rheintunnel-Eröffnung zumindest in Teilen zurückgebaut wird. Zum einen, weil der Rheintunnel mehr Kapazitäten schaffe, zum andern aber auch, um die Quartierbevölkerung entlang der Autobahn endlich massgeblich zu entlasten. Das Anliegen stösst bei bürgerlichen Politikern und Verbänden wiederum auf grossen Widerstand.

Regierung regte bei Astra eine Studie zum Rückbau an

Jetzt hat sich die Basler Regierung einmal mehr zu möglichen Rückbauten bei der Osttangente geäussert – und verwirrt einmal mehr. Sie wiederholt, was sie bereits zu einem früheren Vorstoss schrieb: «Der Regierungsrat setzt sich für einen physischen Rückbau etwa in Form des Rückbaus von Rampen oder eines Teilrückbaus im Hinblick auf eine Umnutzung ein. Auch ist die Einführung von ganztags Tempo 60 anzustreben.»

Neu ergänzt die Regierung allerdings, dass sie das Astra zu einer Studie bewegen konnte, die sowohl die Auswirkungen eines allfälligen Rückbaus als auch die Reduktion der Fahrgeschwindigkeit von 80 auf 60 Stundenkilometer aufzeigen soll.

Ja will sie nun – oder will sie nicht? Das fragt sich auch SP-Grossrätin Lisa Mathys, Autorin der schriftlichen Anfrage «Rückbaupflicht Osttangente nach Inbetriebnahme des Rheintunnels». Sie sagt: «Es lässt sich nicht herauslesen, ob die Regierung wirklich bereit ist, die Motion Grossenbacher umzusetzen.» Es ist just jene Motion, die den Rückbau der Osttangente verbindlich fordert und vom Parlament deutlich überwiesen worden war.

Mathys bleibt kritisch: «Das schürt letztlich nur Misstrauen»

Die Regierung argumentiert auch, dass eine wesentliche Entlastung der Wohnquartiere erst durch die Verlagerung des Verkehrs von der Stadtstrassenebene – also Quartierebene – auf die Osttangente entstehen könne. Also, dass nach der Eröffnung des Rheintunnels versucht werden solle, mehr Stadtverkehr auf die Osttangente zu bekommen, während der Transit- und Schwerverkehr untertags verläuft. In der Folge würde die Osttangente so quasi zu einer städtischen Ringumfahrung.

Fragestellerin Mathys bleibt deshalb auch ob dieser Antwort kritisch. «Der inhaltliche Graben innerhalb der eigenen Empfehlungen und Massnahmen der Regierung ist schon sehr bemerkenswert», sagt sie. Sie habe nicht den Eindruck, dass die Basler Regierung die Umsetzung der vom Grossen Rat geforderten Rückbau-Massnahmen ernsthaft verfolge: «Das ist schade, denn so etwas schafft nur noch mehr Misstrauen.» Viel lieber wäre Mathys eine klare öffentliche Ansage, vor allem auch wegen der Anwohner, die nunmehr seit bald zwei Jahrzehnten auf die Umsetzung nachhaltiger Lärmschutzmassnahmen warten.

Die Antworten der Basler Regierung schaffen auch deshalb mehr Verwirrung als Klarheit, weil erst am Freitag Handelskammer-Direktor Martin Dätwyler in einem Interview mit dieser Zeitung sagte, die Kantonsregierungen hätten gegenüber ihm signalisiert, dass beide Basel gegen einen Teilrückbau der Osttangente seien. Die Gegner eines Rückbaus beziehungsweise Teilrückbaus argumentieren, dass jeglicher Abbau von etwelchen Autobahn-Kapazitäten weitreichende Folgen für die gesamte regionale Mobilität haben würde.