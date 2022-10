Ab 29. Oktober Erstmals in der Messehalle 1: Das ist die Basler Herbstmesse 2022 Die diesjährige Herbstmesse steht im Zeichen der Energiekrise. Die Schaustellerinnen und Schausteller werden vom Kanton aufgerufen, Strom zu sparen. Gleichzeitig können aber auch positive Veränderungen verkündet werden.

Auf dem Barfüsserplatz wird eine neue Bahn stehen: «T-Rex» ist laut Kanton eine Neuentdeckung für Kinder. Kenneth Nars

Nach zwei Jahren Coronapandemie soll ab dem 29. Oktober wieder eine Basler Herbstmesse ohne Schutzkonzepte und Einschränkungen stattfinden. Und trotzdem: Der Kanton schreibt in der Medienmitteilung, es herrsche «kein ‹courant normal›». Gleich mehrere Neuerungen werden verkündet.

So wird die Hallenmesse erstmals in der grossen Halle 1 der Messe stattfinden. Denn die Halle 3, wo sonst Bahnen und Stände aufgebaut werden, wird neu als Bus-Terminal genutzt. In der Halle 1 sollen laut Mitteilung insgesamt 23 Bahnen, Verpflegungs-, Süsswaren- und Spielstände stehen. Darunter die altbekannte Bahn «Calypso».

21 neue Teilnehmende an der Herbstmesse

Weiter steht die diesjährige Herbstmesse im Zeichen der Energiekrise. Alle Schaustellerinnen und Schausteller sind laut Kanton aufgefprdert, zur Reduktion des Stromverbrauchs beizutragen. «Wir appellieren an die Betreiberinnen und Betreiber der Fahrgeschäfte, auf Leerfahrten und nicht betriebsrelevante Lichter und Effekte zu verzichten», so Sabine Horvath, Leiterin der Abteilung Aussenbeziehungen und Standortmarketing.

Zuletzt kann der Kanton 17 Verpflegungs- und Warenstände, ein Spielgeschäft sowie drei Fahrgeschäfte präsentieren, die zum ersten Mal an einer Basler Herbstmesse teilnehmen. Darunter ist laut Mitteilung der Freifallturm «Lion Tower» auf der Kaserne mit einer Höhe von 85 Metern. Oder die Essensstände «Suppen-Tasse» und «Gourmet Hot Dogs».