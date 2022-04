Ab Februar 2023 BVB installieren eine Ladestation für E-Busse an der Haltestelle in Kleinhüningen Bis in fünf Jahren wollen die BVB über 120 Busse mit Elektrobetrieb auf die Basler Strassen bringen. Dafür braucht es die nötige Ladeinfrastruktur: Die Bauarbeiten beginnen Ende April.

E-Busse der BVB sind aktuell auf der Linie 50 in Richtung Euroairport unterwegs. Kenneth Nars

Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) beginnen Ende April 2022 mit den Bauarbeiten für eine Ladestation in Kleinhüningen. Die Endhaltestelle der Linie 36 in Kleinhüningen wird bis Februar 2023 umgebaut, so die BVB.

Damit die Ladestation über Strom verfügt, wird eine unterirdische Trafostation eingebaut. Dieser Neuerung fallen drei Bäume bei der Haltestelle zum Opfer, die laut BVB aber mit vier neuen Bäumen ersetzt werden. Gleichzeitig zum Umbau werden die Leitungen erneuert, Strasse und Trottoir instand gestellt sowie die Haltestelle stufenlos umgebaut.

So soll die Ladestation für E-Busse an der Haltestelle des 36er-Busses in Kleinhüningen aussehen. Unterirdisch wird die Trafostation eingebaut. Visualisierung: BVB

Für die Zeit der Bauarbeiten ist der Hochbergerplatz für den Verkehr gesperrt. Dies teilte der Kanton bereits vergangene Woche mit. Zudem müssen die Haltestellen der Buslinien 36 und 46 an den Wiesendamm bei der Gärtnerstrasse verlegt werden.