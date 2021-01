Ab wann ist man süchtig? Wie gefährlich sind Drogen? «Die Sucht-Enzyklopädie Addictionary» bietet Antworten

Es ist das fünfte gemeinsame Werk der beiden Autoren und soll Laien wie Fachleute ansprechen, Fragen beantworten und aufklären. Und: «Wissenschafter, die publizieren wollen, finden im Addictionary wichtige Hinweise», so Schmid. Er selber hat einen Lehrauftrag an der Universität Basel und werde da oft von jungen Menschen gefragt, ab wann man denn süchtig sei. Diese und weitere Fragen, die den beiden Basler Autoren immer wieder gestellt werden, haben sie gesammelt und an Experten weitergegeben.

Die Antworten wurden zusammengetragen und fachgerecht aufgearbeitet. Das Buch bietet neben einem tiefen Einblick in das Wesen der Sucht auch Hilfestellungen. Die zu Wort kommenden Suchtexperten stammen vor allem aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch von weiter her – wie Michael Krausz aus Vancouver in Kanada.

Fragen wären ohne Pandemie ähnlich gewesen

«Begonnen haben wir mit dem Buchprojekt lange vor der Pandemie», so Schmid. Die Idee entstand im Sommer 2018. Anfang 2019 fragten sie Autoren an. Veröffentlichen wollten sie das Buch eigentlich im März 2020. «Dann kam Corona und veränderte alles», so Schmid. Er ist aber überzeugt, dass die Mehrheit der von den Jugendlichen gestellten Fragen an die Experten während oder nach der Pandemie dieselben gewesen wären. Obschon er und Co-Autor Thomas Müller, beide in der Suchtberatung tätig, feststellen würden, dass sich das Verhalten verändere.