Abfall Keine Solarpressabfallkübel in der Basler Innenstadt Die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission hat ihren Bericht zur Beschaffung von weiteren Solarpressabfallkübeln verabschiedet.

Im Jahr 2021 wurden in der Stadt Basel erstmals solarbetriebene Pressabfallkübel eingerichtet. Bild: Archiv bz Roland Schmid

In der Innenstadt bleiben die ursprünglichen runden Abfallkübel bestehen. Im Rest der Stadt sollen die Solarpressabfallkübel hinkommen. Dies hat die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) in ihrem Bericht zur Beschaffung von weiteren Solarpressabfallkübeln verabschiedet.

Im Jahr 2021 wurden in der Stadt Basel erstmals solarbetriebene Pressabfallkübel eingerichtet. Diese Solarpressabfallkübel sollen eine höhere Effizienz haben, weshalb sich der Regierungsrat dazu entschieden hat, diese in der ganzen Stadt aufzustellen. Dies entspricht 940 neuen Abfallkübeln. Zum jetzigen Zeitpunkt befinden sich in Basel 160 Solarpresskübel. Diese bereits vorhandenen, sollen benutzerfreundlicher werden, indem die Einwurfhöhe herabgesetzt wird. Für die gesamte Umstrukturierung beantragt der Regierungsrat 5,6 Millionen Franken.

Im Bericht der Uvek wird aber nur die Beschaffung von 823 Solarpressabfallkübeln beantragt, da sich die Mehrheit der Kommission gegen die Solarpressabfallkübel in der Innenstadt ausgesprochen hat. Dadurch werden auch die Ausgaben um 700'000 Franken gekürzt.