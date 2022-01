Abfallentsorgung In Basel gibt es bald einen ganz kleinen Bebbi-Sack Ab dem 1. Februar 2022 gibt es den blauen Abfallsack neu in der Grösse 10 Liter. Dies ist laut dem Kanton Basel-Stadt ein oft geäussertes Bedürfnis der städtischen Bevölkerung.

Ab kommendem Monat wird der Bebbi-Sack neu in vier Grössen angeboten. Martin Toengi

In der Basel wird per 1. Februar 2022 der 10-Liter-Bebbi-Sack eingeführt. Das teilt der Regierungsrat am Dienstagnachmittag mit. Der neue Bebbi-Sack wird in Rollen mit 20 Stück für 14 Franken im Detailhandel angeboten – das entspricht einem Stückpreis von 70 Rappen. Aktuell gibt es im Stadtkanton die gebührenpflichtigen Abfallsäcke in den Grössen 60, 35 und 17 Liter.

Seit der Einführung des Gebührensacks im Jahr 1993 habe die jährliche Menge an Haushaltsabfall, die in die Verbrennung kommt, stetig abgenommen. «Dies hat weniger mit dem Rückgang des Konsums zu tun, sondern primär mit den neuen Möglichkeiten, Wertstoffe dem Recycling zuzuführen. Je mehr recycelt wird, je kleiner wird die verbleibende Menge an Kehricht», begründet der Kanton den Entscheid. Das Angebot an kleinen Abfallsäcken soll die Bevölkerung auch dazu motivieren, Wertstoffe noch konsequenter zu rezyklieren.

Vorteil auch für ältere Menschen

Darüber hinaus nehme die Zahl der kleinen Haushalte in Basel-Stadt stetig zu. Die 10-Liter-Säck sollen auch praktische Vorteile haben: Sie sind in der Regel weniger schwer zu tragen, was der älteren Bevölkerung entgegenkomme.

Basel ist schweizweit die erste Stadt, die den 10-Liter-Gebührensack anbietet. Damit nehme der Kanton nach eigenen Angaben eine Vorreiterrolle ein. Anstoss dazu gab ein parlamentarischer Vorstoss, den die SP-Grossrätin Kerstin Wenk im November 2020 einreichte. Der Vorstoss soll nun abgeschrieben werden.