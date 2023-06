Abgasnorm Lufthygieneamt beider Basel misst Abgas-Werte direkt an den Autos – und meldet sie weiter Das Lufthygieneamt beider Basel untersucht in Bottmingen und in Basel von Anfang Juni bis Ende August den Schadstoffausstoss von Fahrzeugen.

Der Schadstoffausstoss der einzelnen Fahrzeuge soll überprüft werden. Symbolbild: Gaetan Bally / Keystone

Nach dem Diesel-Abgasskandal hatte das Lufthygieneamt (LHA) 2018 bereits eine Messkampagne durchgeführt und sich auf die Stickoxid-Emissionen fokussiert. Laut dem LHA sind in den beiden Basel der motorisierte Strassenverkehr für rund 60 Prozent der giftigen Stickoxid-Emissionen verantwortlich. An viel befahrenen Orten wird der Jahresgrenzwert nach wie vor Überschritte, wie im Jahresbericht zur Luftqualität zu lesen ist.

Nun soll untersucht werden, wie sich neue Motorentechnologien und alternative Antriebe auf den Schadstoffausstoss auswirken, schreibt das LHA in einer Medienmitteilung. In Basel wird an der Feldberg- und an der Zürcherstrasse bei der Tram-Haltestelle Waldenburgerstrasse gemessen. In Bottmingen finden die Messungen an der Bruderholzstrasse auf Höhe Einfahrt Känelmattstrasse statt.

Konkret wird bei jedem vorbeifahrenden Auto die ausgestossene Schadstoffmenge gemessen. Anhand eines Bildes des Nummernschildes wird in der Fahrzeugdatenbank des Bundes die Schadstoffnorm des Autos festgestellt und mit den gemessenen Werten verglichen. Auch deutsche und französische Autos werden überprüft. Wie das LHA schreibt, werden die Daten nach der Analyse gelöscht. Die Datenschutz Aufsichtsstellen der beiden Basel haben diese Messungen geprüft und für zulässig erklärt.