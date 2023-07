Fehlende Abkühlung «Das ist natürlich traurig»: Darum standen Kinder am Wochenende vor leeren Planschbecken Am letzten Wochenende war es in Basel über 30 Grad heiss. Die Planschbecken in den Quartieren sollen für Abkühlung sorgen, doch bei drei solcher Becken suchten die Kinder vergeblich nach Wasser.

Das Planschbecken beim Schützenmattpark war am Montag wieder mit Wasser gefüllt. Bild: Juri Junkov

Wer sich am letzten Wochenende gemütlich in einem Planschbecken auf dem Bruderholz oder im Schützenmattpark abkühlen wollte, stand vor einem leeren Becken. Gerade an Tagen, an denen die Temperatur die 30-Grad-Marke übersteigt, ist auch die Beliebtheit der Planschbecken bei Kindern hoch – nur waren einige der Becken am Hitze-Wochenende nicht mit Wasser gefüllt.

In Basel gibt es aktuell 19 Planschbecken, die in mehreren Quartieren positioniert sind. Vor wenigen Wochen wurde das dritte Planschbecken im Gundeli eröffnet. Nun kann neben dem Margarethenpark und dem Liesbergermätteli auch beim Winkelriedplatz geplanscht werden.

Gebadet wird in Trinkwasser

Dafür, dass die Becken immer mit genügend Wasser gefüllt sind, ist die Stadtgärtnerei zuständig – zumindest an den Werktagen. Sie würden morgens Wasser rein- und am Abend wieder rauslassen, sagt Brigitte Löwenthal, stellvertretende Leiterin des Grünflächenunterhalts bei der Stadtgärtnerei.

In die Becken wird Trinkwasser eingefüllt. Die Stadtgärtnerei verzichte auf chemische Zusätze, in dem sie die Planschbecken jeden Tag leeren und reinigen.

Damit das Wasser in die verschiedenen Becken eingefüllt wird, muss ein entscheidendes Kriterium eingehalten werden: die Temperatur. Die Becken werden erst eingefüllt, wenn die erwartete Tagestemperatur mindestens 25 Grad beträgt. Das hat einen Grund. Weil einige Becken an den tiefsten Stellen bis zu 20 Zentimeter tief sind, muss sich das Wasser länger erwärmen. Löwenthal sagt weiter: «Wir sind abhängig von den Tagestemperaturen.»

Quartiere haben Beckenverantwortliche

Doch die Gärtnerinnen und Gärtner kümmern sich nur unter der Woche um die Planschbecken. «Aus Kapazitätsgründen können wir am Wochenende die ‹Bädele› nicht befüllen», sagt sie. In dieser Zeit füllen Beckenverantwortliche der Quartiere das Wasser ein. «In jedem Quartier gibt es jemanden, der instruiert ist», sagt Löwenthal. Neben dem Ein- und Auslassen des Wassers würde auch das Putzen zum Wochenendprogramm eines Beckenverantwortlichen gehören.

Am Wochenende suchten die Kinder vergeblich nach Wasser. Bild: Juri Junkov

«Die Quartiere sind gut eingespielt», sagt sie. Doch am letzten Wochenende fehlte das Wasser bei den Planschbecken Rehhag, Jakobsberg sowie beim neu sanierten Schützenmattpark. An den Temperaturen kann es bei den 35 Grad nicht gelegen haben. Löwenthal vermutet, dass es ein Missverständnis war und sagt: «Das ist natürlich traurig.»

Dies kann im neusten Planschbecken beim Winkelriedplatz nicht passieren. Denn wie sie sagt, kann das Wasser dort elektronisch ein- und abgelassen werden. Auch am Wochenende.