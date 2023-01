About Schmid Achtung, Verhinderer am Werk! Unser Kolumnist war einst gegen die Nordtangente – und versteht heute nicht mehr, wie man gegen den geplanten Rheintunnel sein kann. Andreas W. Schmid Drucken Teilen

Stau auf der A2 von Hagnau bis Gellert – zumindest der Transitverkehr soll künftig unter den Boden. Bild: Martin Toengi

Es schien anfänglich ein Glücksfall zu sein. Ich studierte Germanistik und bezog in der Nähe der Universität ein möbliertes Zimmer, um in Ruhe meine Lizenziatsarbeit verfassen zu können. Das Zimmer gehörte einem Verleger und war mit einer riesigen Bücherwand voller Belletristik und Sekundärliteratur ausstaffiert, die ich natürlich hervorragend nutzen konnte. Doch kaum hatte ich es bezogen, begann der Tisch zu vibrieren und ein unerträglicher Lärm drang von draussen ins Zimmer.

Ich öffnete das Fenster zum Hinterhof und sah, dass riesige Bagger auffuhren und ein Kran installiert wurde. Das Nachbarhaus sollte einem Neubau weichen, brachte ich in Erfahrung. Bauzeit: zwei Jahre. Ich fluchte vor mich her, später klagte ich im Treppenhaus der Frau des Verlegers mein Leid. Sie aber entgegnete ohne Erbarmen, im Ton einer Oberlehrerin: «Das ist der Lauf der Dinge, dass in einer Stadt gebaut wird. Das Haus war unbewohnbar.» Ich wollte etwas entgegnen, doch sie war schneller: «Es ist ja nur für zwei Jahre.»

Nun hatte ich allerdings schon damals das Gefühl, dass Basel aus lauter Baustellen besteht. Der halbe Norden der Stadt war aufgerissen worden – für die Nordtangente, die den Verkehr mit Ausnahme der Passage über die Dreirosenbrücke unterirdisch durch Basel leiten sollte.

Aus heutiger Sicht ein Glücksfall. Doch damals war ich dagegen. Wegen der Bauzeit von 15 Jahren. Und weil die Gegner des Bauwerks prophezeiten, dass dadurch noch mehr Verkehr angelockt würde.

Die tägliche Blechlawine gehört unter den Boden

Das Gegenteil war der Fall: Während 1978 an einem einzigen Tag insgesamt 34'000 (!) Fahrzeuge die Dreirosenbrücke über- und das Horburgquartier durchquerten, ist dieses heute verkehrsberuhigt und lebenswert geworden. Von mehr Verkehr ist weit und breit nichts zu sehen, zumindest im betroffenen Quartier nicht.

34 Jahre hatte es von der ersten Idee bis zum Spatenstich gedauert; zwei Volksinitiativen von linker Seite musste das Projekt überstehen, bis es endlich realisiert wurde. SP-Bundesrat Moritz Leuenberger sprach von einem «städtebaulichen Quantensprung».

Seit ich nach Eröffnung des Bauwerks im Jahre 2008 beschämt feststellte, wie sehr ich mich geirrt hatte, stand für mich fest: Jetzt muss dasselbe auf der anderen Seite der Stadt passieren. Im Osten Basels. Wo es geht, gehört der Verkehr unter den Boden.

Und tatsächlich – es hat zwar auch hier seine Zeit gedauert, doch nun ist die unterirdische Variante spruchreif. Der Rheintunnel, davon kann man ausgehen, wird die lärmgeplagten Quartiere in jenem Gebiet entlasten und die Verkehrssicherheit erhöhen, so wie dies in der Umgebung der Nordtangente der Fall war, wo die Unfälle nach ihrer Eröffnung um nicht weniger als 74 Prozent abnahmen.

Ebenfalls soll die Osttangente, diese hässliche Schneise mitten durch die Stadt, teilweise zurückgebaut werden; so sieht es die Basler Regierung vor. Die Anwohnerschaft wird es freuen, auch wenn es noch 17 Jahre dauert, bis der Tunnel in Betrieb geht.

Es braucht eine Lösung für Basels Osten

Doch auch hier regt sich Widerstand, erneut wird mit dem Mehrverkehr argumentiert, der zu erwarten sei. Ein Aktionsbündnis gegen den Rheintunnel findet, dass die 2,4 Milliarden Franken Baukosten lieber in eine S-Bahn, Tram und Velorouten investiert werden sollten, ohne Lösungsvorschläge für das Verkehrschaos im Osten Basels aufzuzeigen.

Zudem stören sich die Protestler, dass die Dreirosenanlage während zehn Jahren für die Bauarbeiten gesperrt wird – ausgerechnet jenes Areal also, das erst dank der Nordtangente zu voller Blüte erwacht ist, weil nicht mehr Tausende von Lastwagen über die Dreirosenkreuzung donnern und die Luft verpesten!

Heisst es nicht immer, man dürfe Fehler machen, aber denselben nicht zweimal?