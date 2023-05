About Schmid Das ist ein Skandal, eine Riesensauerei und der totale Schwachsinn! Unser Kolumnist ist auf der Suche nach Empörung und Negativschlagzeilen. Und wird bei den Sportlehrerinnen und -lehrern tatsächlich fündig. Andreas W. Schmid Drucken Teilen

Na, kleben Sie schon an diesem Text? Es würde mich nicht wundern. Nicht weil ich Sie als Klimakleberin oder Klimakleber bezeichnen würde, das käme mir nie in den Sinn. Nein, sondern ich weiss, dass Sie seit ein paar Sekunden an diesem Text kleben, weil Sie die Überschrift gelesen haben. Die Studie eines englischsprachigen Medienunternehmens ergab nämlich: Negative Schlagzeilen führen zu mehr Klicks. Oder auf die Zeitung übertragen, wo beim Draufdrücken des Fingers ja nichts geschieht, ausser dass ein Fettfleck auf dem Papier zurückbleibt: Sie bleiben bei einem negativen Titel automatisch am Text darunter kleben.

Bisher verfasste ich die Überschrift eines Textes jeweils, nachdem ich ihn zu Ende geschrieben hatte. Von nun an setze ich den Titel jedoch präventiv, noch bevor ich überhaupt weiss, um was es in meinem Artikel geht. Egal, wovon der Text dann wirklich handelt – Hauptsache, die Überschrift ist negativ. Das sichert mir schon mal jene Leserinnen und Leser, die am Morgen gerne Trübsal blasen wollen und bei ihrer Lieblingslektüre eine wohlige Wärme spüren, wenn sie sich eine Negativschlagzeile reinziehen. Also alle.

Womit wir uns nun, da der Titel gesetzt ist, dem eigentlichen Thema dieser Kolumne widmen können. Die Sportlehrerinnen und Sportlehrer in Basel-Stadt haben vor Bundesgericht eine Niederlage erlitten. Eine, die nicht weniger krachend war als das 1:6 des FCB am Sonntag im Kybunpark zu St. Gallen. Die Pädagoginnen und Pädagogen hatten geklagt, weil sie sich diskriminiert fühlen: Obwohl sie mehr Pflichtlektionen leisten, erhalten sie weniger Lohn als ihre Berufskolleginnen und -kolleginnen anderer Fächer.

Das Bundesgericht schmetterte ihre Klage jedoch wie eine lästige Schmeissfliege ab: Sie müssten über weniger Führungskompetenz im Vergleich zur übrigen Lehrerschaft verfügen, zudem sei ihr Aufgabenportfolio kleiner. Für die Kläger natürlich ein Skandal, womit der Titel dieses Artikels auch inhaltlich schon mal zutrifft.

Übrigens haben die Turnlehrerinnen am Gymi einen Einstiegslohn von fast 100’000 Franken. Brutto, aber ohne den 13. Monatslohn! Als Maximallohn gibt’s gar etwas über 140’000 Franken. So viel Geld für den ganzen Tag Sport, Spiel und Spass – das dürfte der eine oder die andere unverschämt viel finden. Oder eben eine Riesensauerei.

Dass sie dafür zuerst den knallharten Numerus clausus sowie ein langjähriges Studium hinter sich bringen, wird gerne übersehen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Sportstudentinnen und -studenten schon immer die coolsten Typen an der Uni waren und jeweils sonnengebräunt aus ihren zahlreichen Sportlagern zurückkehrten.

Stimmt überhaupt nicht, finden die Vorturner: Sie ärgern sich über dieses veraltete Image vom easy Sportlehrer, der Anfang der Turnstunde einen Fussball in die Halle wirft und damit seinen Job bereits erledigt hat. Eine Riesensauerei dieses Image! Genau so war es allerdings zu unserer Schulzeit (lange her!) – und wir haben es genossen.

Basels wohl bekanntester Turnlehrer: Jürg «Ringgi» Ringier, hier 2015 leicht handicapiert als Speaker am Langen-Erlen-Lauf. Bild: aws

Zwei Jahre lang spielten wir nur Fussball, bis der bekannteste Turnlehrer Basels übernahm: Jürg «Ringgi» Ringier verlangte schon in der ersten Turnstunde zu unserem Leidwesen, dass wir Pauschenpferd und Barren aufstellten, nicht als Fussballtore, sondern um tatsächlich darauf zu turnen. Das war dann tatsächlich der totale Schwachsinn.

Womit wir diese Kolumne beenden. Alle sind auf ihre Kosten gekommen. Sie können jetzt loslassen!