About Schmid Die Erde müsste öfter stillstehen Kolumnist Andreas W. Schmid wird übers Fest in sich gehen und am grossen Bild malen. Andreas W. Schmid Drucken Teilen

Die Menschen lauschen den Worten des Trauerredners und lassen ihre Erinnerungen an die Verstorbenen hochleben: An diesem Novembertag auf dem Hörnli scheint die Stimmung besinnlich, schreibt unser Kolumnist. Bild: Kenneth Nars

Es ist ein sonniger Vormittag auf dem Friedhof Hörnli. Mehrere hundert Personen haben sich auf dem Kapellplatz zu einer kleinen Feier eingefunden. Sie gedenken ihrer Liebsten, die vor 20 und mehr Jahren von ihnen gingen und hier bestattet wurden. Diese Gräber werden bald aufgehoben, so sehen es die Vorschriften vor, «wenn die gesetzliche Ruhefrist abgelaufen ist». Aus diesem Anlass hat die Stadtgärtnerei nochmals zum gemeinsamen Abschied eingeladen.

Ein Trauerredner ist geladen, ein Cellist erzeugt Töne, die der Situation angemessen sind. Mittendrin ein Kind, dass umherrennt und so gar nicht in die Szenerie passt. Die Anwesenden versuchen sich zu erinnern, wie es war, als der Tod sich damals Zutritt zum engsten Kreis der Angehörigen verschafft und einen von ihnen zu sich geholt hatte. Ohne Ankündigung, sozusagen aus der Tiefe des Raums herkommend. In den nächsten Tagen stand die Welt für einen Moment still, wie immer, wenn ein Ereignis von solch grosser, schicksalsträchtiger Tragweite geschieht, das sich nicht mehr rückgängig machen lässt.

Über 20 Jahre später hat man keinerlei Erinnerung mehr daran, was einen damals gerade beschäftigte: kleine Alltagssorgen vermutlich, die aber schlagartig in den Hintergrund rückten, als man einen Anruf erhielt und ins Spital gerufen wurde. August 2001 – was war da nochmals? Im September jenes Jahres war «Nine Eleven», da stand die Welt ebenfalls still.

Die Erinnerungen an damals haben sich ins Gehirn eingebrannt, jede und jeder kann sagen, wo er sich befand, als die Flugzeuge in den Twin Towers einschlugen. Aber im August? Nichts, alle Erinnerungen verblasst. Man sollte Tagebuch führen. Wobei: Würde man es tun, wäre es vermutlich beschämend, was man später darin lesen könnte. Nämlich irgendwelchen Krimskrams, der einen viel zu grossen Stellenwert innehatte, gerade im Vergleich zu den wirklich wichtigen Dingen.

Von Menschen, die ein Nahtoderlebnis hatten, heisst es oft, dass sich vor ihren Augen nochmals das ganze Leben im Schnelldurchlauf abspielte. Was wohl in diesem Kurzfilm Platz findet? Sicher nicht der Alltagsärger, der nach ein paar Minuten wieder verrauscht ist.

Ebenso wenig die Komplimente der Leserschaft auf diese Kolumne («genial», «danke für diese anregenden Gedanken»), die rechthaberischen Diskussionen im Fussballchat, ob Granit Xhaka als Nati-Captain noch tragbar ist (nein, ist er nicht!), die übertrieben hohe Steuerrechnung, der zum wiederholten Mal im Restaurant vergessene Lieblingsregenschirm. Wenn am Ende Bilanz gezogen wird, ist das unter dem Strich so unwichtig wie der berühmte Sack Reis, der in China gerade umfällt. Und trotzdem beherrscht es unser Leben. Alltag eben.

Lange Rede, kurzer Sinn: Man muss sich immer wieder, nicht nur bei Schicksalsschlägen, Tod oder schwerer Krankheit, bewusst machen, was wirklich zählt, und das grosse Bild im Auge behalten. Dann hat es auch Raum für Dankbarkeit, für Demut.

An diesem Novembertag auf dem Hörnli scheint die Stimmung wie gesagt besinnlich. Die Menschen lauschen den Worten des Trauerredners und lassen ihre Erinnerungen an die Verstorbenen hochleben. Mittendrin noch immer das Kind, das umherrennt. Minutenlang. Eine ältere Frau hält es irgendwann auf. Sofort prescht die Mutter des Kindes, die vorher nicht zu sehen war, aus der Menge hervor und faucht, ohne jeglichen Sinn für die Situation: «Fassen Sie nie mehr mein Kind an!» Und schon steht die Erde nicht mehr still.

Ich wünsche allen besinnliche Feiertage.