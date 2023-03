About Schmid Ein kleines bisschen fliegen Unser Autor staunt selber, dass seine Texte ihn intelligenter aussehen lassen, als er in Tat und Wahrheit ist. Kein Wunder, ist er erpicht darauf, möglichst viel zu schreiben – zum Beispiel diese Kolumne hier. Andreas W. Schmid Drucken Teilen

Auch das gibt Stoff zum Schreiben her: David Haye (rechts) schlägt 2016 Arnold Gjergjaj in der zweiten Runde in der O2-Arena, London, durch technisches K.o. Bild: Steve Paston/PA

Ich bin gerne Journalist. Nicht weil ich pro Woche berufshalber mindestens drei bis vier neue Menschen kennenlerne, nicht, weil ich nichts anderes kann, und auch nicht, weil ich manchmal (besonders in Deutschland) pro Zeile bezahlt werde. Nein, ich bin gerne Journalist, weil mich dieser Beruf so oft intelligent aussehen lässt.

Schriftsteller Jurek Becker, der mit seinem Buch «Jakob der Lügner» berühmt wurde und leider allzu früh verstarb, beschrieb das einmal in einem Interview in treffenden Worten: «Am Schreibtisch kann ich ein kleines bisschen fliegen. Ich lese manchmal Texte von mir und komme zu dem Schluss: Eigentlich sind diese Texte intelligenter, als ich es bin. Und ich frage mich, wie das möglich ist – ich habe sie doch geschrieben, da war kein Dritter in dem Geschäft dabei.»

Auch bei mir ist kein Dritter im Spiel, weder ein Ghostwriter noch künstliche Intelligenz. Es flutscht einfach so wie von Gotteshand aus meinen Fingern, und das muss nicht mal am Schreibtisch sein, sondern kann überall stattfinden, im Stehen, Gehen, auf dem Velo, im Flugzeug – ja, im Flugzeug, wie damals, als ich von einer Leichtathletik-WM zurückflog, es war ein Zwölfstundenflug und ich sass ausgerechnet zwischen zwei bulgarischen Kugelstössern, was mich aber keineswegs vom Schreiben eines pulitzerpreisverdächtigen Textes abhielt, oder wie einst in der Londoner O2-Arena, wo ich fast vorne am Ring dem Boxkampf zwischen der «Cobra» Arnold Gjergjaj und David Haye zuschaute.

Eine Woche lang hatte ich ihn zuvor begleitet, war mir sicher, dass er den Briten mit seiner riesigen Pranke umhauen würde. Ich schrieb mir die Finger wund, es entstanden fantastische Reportagen und Porträts, die Norman Mailer vor Neid hätten erblassen lassen, jeder Buchstabe war adrenalingeschwängert. Es floss Schweiss und Blut zwischen den Zeilen, und dann machte es nach 32 Sekunden bumm – und der gute Arnold lag am Boden. Wieder schrieb ich im Flugzeug, in einem Easy-Jet-Flieger auf dem Rückflug, diesmal nicht zwischen zwei dicken Bulgaren, sondern vier Reihen hinter dem schwer Getroffenen.

Nie mehr in meinem Berufsleben sah ich einen Menschen, der mehr geknickt war, doch ist er längst wieder in den Ring gestiegen. Am Samstag boxt er erneut, es werden vor- und nachher neue Texte entstehen über den Hünen, der so unübersehbar in der Landschaft steht wie einer der Solarpresskübel, die laut dem Chefredaktor dieser Zeitung «lieblos geformt» sind, die mir aber vielleicht als einzigem Bewohner Basels sehr gut gefallen.

Weshalb ich es dringend angeraten fände, dass wir in dieser Stadt endlich einmal über Ästhetik sprechen, aber nicht über die Ästhetik von anderthalb Meter hohen Abfalleimern, sondern über die riesigen Gebäude, die wie Pilze aus dem Boden schiessen – die so hässlich sind, dass man in einem intelligenten Artikel dagegen anschreiben, vielleicht aber sogar auf der Strasse demonstrieren sollte, am besten, wenn gerade der FCB spielt und im Musical-Theater ein letztes Mal nicht geschwommen, sondern getanzt wird.

Er könne, sagte Jurek Becker auch noch, am Schreibtisch etwas, was er sonst nirgends könne, nicht in einem Gespräch und nicht in einer Tat, sondern nur beim Schreiben gelinge. In seinen klugen Aussagen erkenne ich mich wieder, wobei ich finde, dass für die vor Ihnen liegende Kolumne – bei näherer Betrachtung – möglicherweise für einmal genau das Umgekehrte gelten könnte: dass ich intelligenter bin, als es dieser Text ist.