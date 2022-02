About Schmid Eine Ode an die über 85-Jährigen Etwas mehr als 4000 Einwohnerinnen und Einwohner von Basel-Stadt sind zwischen 85 und 90 Jahre alt. Man sollte sich regelmässig vor Augen führen, welch reichhaltiges leben sie geführt haben. Andreas W. Schmid Drucken Teilen

Unlängst lag ich für ein paar Tage im Spital und teilte das Zimmer mit einem 88-Jährigen, der nachts in lauten Selbstgesprächen offenbar sein ganzes, sehr reiches Leben verarbeitete. Es hätte mir trotzdem nichts Besseres passieren können. Obwohl er an einer schweren Lungen­entzündung litt, war von ihm kein Wehklagen zu hören. Der Mann ruhte (von den nächt­lichen Selbstgesprächen mal abgesehen) in sich, äusserte Worte grosser Dankbarkeit. «Es ist halt so, wie es ist», sagte er, «man muss dem Leben gegenüber dankbar sein und es so nehmen, wie es kommt.»

Tagsüber lag er meist im Bett. Wenn er schlief, dann auf der Seite («ich kann nicht auf dem Rücken liegen»). Wenn er wach war, äugte er manchmal herüber und lächelte. Oder er schaute auf die Wand vor sich und genoss die Ruhe. Die gab es wirklich, denn mein Zimmergenosse war analog unterwegs. Kein Handy, bei dem nach dem Einschalten 15 WhatsApp-Nachrichten aufploppen, sechs Anrufe in Anwesenheit angezeigt werden und fünf Sprachnachrichten sowie 27 Mails ihrer Beantwortung harren.

Nein, einfach Ruhe, nichts als Ruhe. Insgeheim benied ich ihn ein wenig, bevor ich wieder zu meinem Handy griff. Der Mann gehörte zu einer Minderheit, die in unserer Gesellschaft gerne vergessen geht, ausser wenn sie als Kostenfaktor angesehen wird.

Wie viel diese älteren Jahr­gänge erlebt haben!

201'805 Menschen zählte der Kanton Basel-Stadt Ende vergangenen Jahres. Nur gerade 4218 Einwohnerinnen und Einwohner davon waren zwischen 85 und 90 Jahre alt. Bei den über 90-Jährigen waren es noch weniger, nämlich 2998, wovon 2170 Frauen, was ich unausgewogen finde, aber das wäre wieder ein anderes Thema. Wie viel diese älteren Jahr­gänge erlebt haben! Sie sind in den Zwanziger- und Dreissigerjahren des vorherigen Jahrhunderts zur Welt gekommen. Ein paar wenige gar in den Zehnerjahren, sie wurden in den Ersten Weltkrieg und in die Spanische Grippe hinein­geboren.

Diese Jahrgänge wuchsen oftmals noch ohne Strom auf, sassen abends um den wärmenden Ofen herum, sie erlebten die Weltwirtschaftskrise, den Zweiten Weltkrieg, den Aufschwung, die Ermordung John F. Kennedys, die Mondlandung, die Einführung des Frauenstimmrechts, das Skiwunder von Sapporo, die Ölkrise, das Waldsterben, Schweizerhalle und Tschernobyl, den 11. September, den Irakkrieg, die magischen Nächte in Rotblau, die Blocher-Abwahl und bis 2020 jedes Jahr eine unvergessliche Fasnacht. Wenn man sich das vor Augen führt, dann bleibt einem nur Demut vor diesem reich gefüllten Rucksack an Erfahrungen.

Tatsächlich bin ich viel demü­tiger, seit ich wieder zu Hause bin. Und ich möchte, das steht fest, künftig mehr in mir ruhen. Dazu gehört, das Handy auch mal für ein paar Stunden offline zu lassen, einfach nur an die Wand zu starren und die Stille zu geniessen. Wenn ich das Handy wieder einschalte und mich eine entnervte Redaktion anruft, wo denn der verdammte Text bleibe, dann antworte ich voller Gelassenheit: «Es ist halt so, wie es ist. Man muss das Leben so nehmen, wie es kommt.»