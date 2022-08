About Schmid Früher war doch nicht alles besser Andreas W. Schmid träumt in Basel. Seine Texte schreibt er im Schlaf. Andreas W. Schmid Drucken Teilen

Kolumnist Andreas W. Schmid wurde in einem Traum in die Rekrutenschule zurückversetzt. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Unlängst, in einer warmen Sommernacht, war es wieder soweit: Ich bekam einen Schwitzanfall, was aber nicht nur der Hitze geschuldet war. Ich träumte nämlich, dass ich von einem cholerischen Jurassier angeschrien wurde. Dieser Jurassier war mein Vorgesetzter in der Rekrutenschule.

(Ich habe mir zwar geschworen, dass ich nie über meine Erlebnisse im Militär schreiben werde, weil man schnell in den Duktus typischer Männergeschichten verfällt, was ich der weiblichen Leserschaft nicht zumuten will. Aber hier muss ich für einmal eine Ausnahme machen.)

Bereits am dritten Tag hatte er einen Tobsuchtsanfall, der die Erde mit einer Magnitude von 6,8 erzittern liess. Mit welschem Akzent schrie er: «Ich habe Sie jetzt 48 Stunden lang beobachtet. Sie hassen das Militär. Alle Basler hassen das Militär. Und ich hasse Basler!!!!!»

Heute wäre so etwas undenkbar. Aber in den Achtzigerjahren war solch ein Umgang im Militär noch gang und gäbe. Und wir Grünschnäbel liessen es über uns ergehen, was ich heute peinlich genug finde. Ich ertappe mich selber immer wieder dabei, wie ich vergangene Zeiten verkläre und denke, dass früher vieles besser war. Das aber war damals definitiv nicht besser.

Spasseshalber hatten wir uns vor dem Einrücken in die Rekrutenschule noch den Antikriegsfilm «The Hill» reingezogen, in dem ein frustrierter Sergeant in einem Straflager des britischen Militärs fünf aufmüpfige Armeeangehörige – unter ihnen Sean Connery – auf sadistische Art und Weise diszipliniert. Und nun stand dieser Sergeant als Leibhaftiger in der Person des frustrierten Jurassiers vor uns und schindete uns, dass Gott erbarm.

So zählten wir die Tage. 117 waren es genau. Als der Spuk zu Ende war, wog ich 13 Kilo mehr (Muskelmasse!), dafür glaubte ich umso weniger an das Gute im Menschen. Und nun, im eingangs erwähnten Traum, befand ich mich plötzlich wieder mitten in der Rekrutenschule! Ich robbte durch den Schlamm, rannte Hügel hinauf und buckelte Packungen, gegen die der Unspunnenstein ein Fliegengewicht ist. Aber: Dieses Mal begann ich mich zu wehren. Im Schlaf kramte ich das Dienstbüchlein heraus, um die Tage zu zählen. Ich kam auf 117 Tage, verabschiedete mich umgehend und wortgewaltig aus der Kaserne («Ihr könnt mich mal!») – und wachte schliesslich auf. Schweissgebadet, aber erleichtert.

Wieder hellwach, wollte ich genauer wissen, was es mit dieser Endlosschlaufe – nämlich stets denselben Traum zu träumen – auf sich hat. Es gibt traumhaft viel Literatur zum Thema der Traumdeutung oder der Oneirologie, wie sie auch genannt wird. Wobei nicht alle Erklärungen hilfreich erscheinen. «Wenn Sie in einem Traum in der Armee dienen», las ich etwa in einem Artikel, «schafft eine einflussreiche Person in Wirklichkeit geschäftliche und persönliche Probleme für Sie.»

Ich dachte nach, wer diese Person sein könnte, blieb aber ratlos, als das Telefon klingelte. «Schmid», schrie jemand im Befehlston eines Sergeants in den Hörer, «schick uns endlich Deine verdammte Kolumne!!! Sonst muss ich dir Beine machen.» Leider war das kein Traum, höchstens ein Alptraum. Also setzte ich mich hin und begann zu schreiben.