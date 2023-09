About Schmid Kurzsichtige aller Länder, vereinigt euch! Brillen- und Kontaktlinsenträger werden in unserer Gesellschaft immer noch brutal benachteiligt. Das muss sich dringend ändern, findet unser Autor (9 Dioptrien!). Andreas W. Schmid Drucken Teilen

Die Brille. Früher waren die Trägerinnen und Träger bestraft. Heute sind die Gläser dünner, die Modelle stylisher. Bild: Valentin Hehli LTA

Zu den unangenehmen Erinnerungen meiner Schulzeit zählen jene, als Mitschüler in der Pause meine Brille versteckten. Deren Gläser waren damals aufgrund meiner starken Kurzsichtigkeit dick wie Flaschenböden. Weil ich fand, dass ich ohne besser aussehe, nahm ich die Brille, kaum war die Schulstunde beendet, von der Nase und legte sie auf das Pult.

Dann ging ich hinaus, bewegte mich durch das verschwommene Schulgebäude und machte auf coolen, unnahbaren Max, dabei konnte ich schlicht und einfach niemanden erkennen. Kam ich ins Schulzimmer zurück, war meine Brille weg. Besonders der Klassenschönling Julio tat sich als Brillendieb hervor, natürlich war er normalsichtig – und dann hatte er auch noch jede zweite Woche eine neue Freundin. Die Welt ist ungerecht.

Mit 11 hatte es angefangen. In Mathematik kam ich nicht mehr mit, weil ich plötzlich die Zahlen an der Wandtafel nicht erkannte. Ein Sehtest beim Augenarzt ergab, dass ich eine Brille benötigte. Innert weniger Jahre verschlechterte sich die Sicht rapide, die Gläser wurden immer dicker.

Die Brillenmodelle waren damals aber noch nicht so stylish wie heute, da sogar Normalsichtige eine tragen wollen. Sondern hässliche Dinger, die einen dumm aussehen liessen, obwohl Studien schon damals zeigten, dass kurzsichtige Menschen im Durchschnitt länger zur Schule gehen. Und so trug ich die Brille nur, wenn es mir absolut nötig schien. Ansonsten irrlichterte ich durch die Welt wie seinerzeit Skispringer Eddie the Eagle über den Schanzentisch.

Erst mit 19 änderte sich schlagartig alles, als ich die Brille durch Kontaktlinsen ersetzte. Bei der Premiere kamen mir vor Freude dicke Tränen, welche die Kontaktlinsen sogleich für immer fortschwemmten.

Das mag heute lustig klingen, damals kostete mich der Spass 500 Franken – pro Linse. Zudem mussten die Sehhilfen mit speziellem Reinigungsmittel gereinigt werden. Wie oft verwechselte ich die aggressive Desinfektionsflüssigkeit mit der neutralen Aufbewahrungslösung und laborierte nachher zur Strafe wochenlang an einer Augenentzündung!

Heute ist zum Glück alles anders. Es gibt Eintageslinsen, Nachtlinsen (diese trägt man nachts, zieht sie am Morgen ab und hat dann den ganzen Tag den klaren Durchblick!) und wie gesagt wunderbare Brillen mit extrem dünnen Gläsern.

Unverändert ist hingegen, dass wir Kurzsichtigen diskriminiert werden. Wir zahlen für unser körperliches Handicap ein Vermögen (bei mir sind es über all die Jahre schätzungsweise 100’000 Franken!). Und obwohl die Mehrheit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier ebenfalls nicht gut sieht, zahlt die Grundversicherung der Krankenkasse keinen Rappen an die Sehhilfe.

Das ist eine kurzsichtige Politik – womit wir bei einer weiteren Diskriminierung, dieses Mal sprachlicher Natur, sind. Denn der Begriff «kurzsichtig» wird als Synonym für negativ behaftete Wörter wie «geistlos», «vernagelt» oder «blöd» verwendet. Sprachpolizei, bitte einschreiten!

Ebenso stört mich, dass es praktisch keine berühmten Küsse gibt, bei denen Brillenträger mit von der Partie sind, mal abgesehen von jenem Bild, auf dem DDR-Staatschef Erich Honecker mit Hornbrille Sowjetboss Leonid Breschnew knutscht. Und Woody Allen ist jetzt auch nicht gerade der Inbegriff von Sexyness.

Kürzlich habe ich übrigens Julio wiedergesehen. Wir haben zusammen über damals gelacht, als er meine Brille versteckte. Heute trägt er selber eine – und sieht sogar noch besser aus als früher. Wie gesagt: Die Welt ist ungerecht.