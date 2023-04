About Schmid Leider ein frommer Wunsch: Ohne mulmiges Gefühl ins Stadion Ach, wie sehnt sich der Autor dieser Kolumne doch nach längst vergangenen Zeiten, als der Gang ins Fussballstadion so friedlich wie ein Kirchenbesuch war. Andreas W. Schmid Drucken Teilen

Heute unvorstellbar: (offiziell) 51'864 Personen schauen sich am 25. 4. 1954 im Joggeli Schweiz-Deutschland (3:5) an – Polizei braucht’s nur für den Verkehr. Bild: ETH-Archiv / Werner Friedli

Wie heisst es doch so schön in Abwandlung der allgemein bekannten Weisheit des Griechen Thukydides: Die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Oder von mir aus im Gehör. Denn am Sonntag sorgten 14’142 Zuschauerinnen und Zuschauer im Basler St.-Jakob-Park gut hörbar für eine tolle Atmosphäre im Spiel zwischen dem FCB und YB.

Minuten nach dem Ausgleich von Zeki Amdouni standen sie gar für Standing Ovations auf. In dieser Zeitung war nachher aber von einer Stimmung «wie in einem Geisterspiel» die Rede. FCB-Captain Taulant Xhaka fühlte sich gar an die Corona-Zeiten erinnert. Das finde ich gar nicht lustig, wo ich doch auf der Gegentribüne im C3 extra die Handschuhe ausgezogen hatte, um im Takt mitzuklatschen und Rotblau anzufeuern.

Empört speiste ich diesen Gegensatz der Wahrnehmung bei meiner Sportchat-Gruppe auf Whatsapp ein, woraufhin einer meinte: «Naja, und irgendwo in der Mitte stimmt’s dann.» Damit kann ich als Anhänger des gutschweizerischen Kompromisses leben. Vom Ausspielen der verschiedenen Publika (klingt ungewohnt, ist aber die Mehrzahl von Publikum) im Joggeli halte ich hingegen nichts.

Alle sind sie auf ihre Art begeisterungsfähig – die Zuschauerinnen und Zuschauer im Family Corner genauso wie die Fans auf den grossen Tribünen oder aber die Anhängerinnen und Anhänger in der Muttenzerkurve. Sie alle sollen einem FCB-Match beiwohnen dürfen. Unter zwei Bedingungen:

Sie kommen in erster Linie des Fussballs wegen.

Alle bleiben friedlich. Und zwar so dauerhaft friedlich, dass man irgendwann wieder ohne mulmiges Gefühl zum Stadion kommt. So wie es früher der Fall war. Gopf, ist das lange her!

Ich wurde, was den Fussball anbelangt, in den Siebzigerjahren sozialisiert. In der Benthaus-Ära nach Karli Odermatt mit Mäggli Tanner, Detlef Lauscher und Walter Geisser. Bei meinem allerersten Fussballmatch stand ich neben Alban, einem früheren Stadionoriginal, unten am Gitter und staunte Bauklötze über das Geschehen auf dem Rasen, aber auch über das Drumherum. Es war so laut, diese Menschenmassen auf den Rängen! Später zu Hause erzählte ich, dass sicher 40’000 Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen seien.

In den nächsten Jahren stand ich regelmässig in der Muttenzerkurve, die damals noch nicht ein eigener Käfig war. Pyros kamen keine zum Einsatz. Und an Schlägereien und Auseinandersetzungen mit anderen Fans oder Ordnungskräften – den paar Nasen, die damals zum Einsatz kamen – kann ich mich nicht erinnern. Ein einziges Mal sah ich zwei Betrunkene, einen FCB- und einen FCZ-Fan, am Boden miteinander ringen. Eine Gefahr stellten sie nicht dar, eher eine Belustigung für die Umstehenden.

Und heute? Ist es schon lange nicht mehr lustig. Man wähnt sich vor dem Joggeli vor einem Kriegsschauplatz. Mit Dutzenden von Sicherheitskräften, das Gewehr (mit den Gummigeschossen) im Anschlag. So wie am Sonntag, in dem es aber Gott sei Dank friedlich blieb – ausserhalb und erst recht im Stadion.

Übrigens: In jenem ersten Spiel, meiner Joggeli-Premiere, waren es dann doch nicht 40’000 Fans, die an den Match gekommen waren, sondern nur 8500. Offenbar liegt die Wahrheit doch nicht immer im Auge des Betrachters.