About Schmid «Roger who?» – wie unterschiedlich die Welt auf Federers Rücktritt reagiert Unzählige Texte wurden bereits zum Rücktritt von Tennisstar Roger Federer verfasst. Dennoch will uns unser Kolumnist seine Gedanken zur Thematik nicht vorenthalten – denn er hat die Ankündigung von anderen Ende der Welt mitverfolgt. Andreas W. Schmid

23.09.2022; London; Tennis - Laver Cup 2022; Roger Federer (SUI)

Der Redaktor klang not ­am­used. «Was, auch du noch?», bellte er in den Hörer. «Ist das wirklich nötig???» Es gilt bei unseren Kolumnen ja die Abmachung, dass man früh­zeitig ankündigt, über welches Thema man schrei­ben will, damit es nicht zu pein­lichen Doubletten kommt. Und ich fand nun, dass ich gerne über Roger Federer schreiben würde.

Schliesslich hatte ich ihn als Tennis-­Berichterstatter bei der ­an­deren Zeitung jahrelang begleitet, war ihm rund um den Globus nachgereist und hatte in über 800 Artikeln ­min­destens einmal seinen Namen erwähnt. «Ich habe deshalb das gottgegebene Recht, auch etwas über ihn zu schreiben», insistierte ich.

«Okay, dann mach halt», bekam ich zur Antwort, «aber bitte mit irgendeinem neuen Aspekt. Für all die alten Kamellen bist du zu spät dran. Die wurden nun schon tausendfach erzählt.»

King Federer – nicht ganz so bekannt wie die Queen

Ich hätte mir auch ein anderes Timing gewünscht. Denn als Roger Federer vor zwei Wochen überraschend seinen Rücktritt verkündete, befand ich mich gerade auf der an­deren Seite der Erde, auf einer kleinen Insel in Asien. Aufgeregt sprang ich am Strand hin und her und zeigte den Einheimischen auf dem Handy sein Foto – und hoffte auf eine aufrichtige Anteilnahme, auf eine Umarmung oder im besten Fall vielleicht sogar auf ein gemeinsames Trauern.

Doch ich erntete nur ein gleichgültiges Achselzucken oder Kopfschütteln, gefolgt von einem deutlichen «no» oder «Roger who?». Wenn davon auszugehen ist, dass mindestens die Hälfte der Weltbevölkerung den bekanntesten Schweizer kennt, so befanden sich die anderen vier Milliarden Unwissenden zu jenem Zeitpunkt offenbar gerade auf diesem kleinen Fleckchen Erde.

Die Queen kannten sicher noch zwei, drei Milliarden Erdenbürger mehr, aber sie war ja auch mehr als doppelt so alt wie King Roger, als sie sich für immer verabschiedete. So gesehen hat er noch ein paar Jahrzehnte, um aufzuholen – und damit kommen wir zum neuen Aspekt, der in der ganzen Berichterstattung um RF nicht ein einziges Mal zur Sprache kam: Wer sagt denn, dass es das wirklich gewesen sein soll?

Pizza, Stan The Man und eine zweite Abschiedsparty

Okay, Roger Federer selber behauptet das, und normalerweise glaube ich ihm. Aber hier liegen die Dinge anders. Ich bin der festen Überzeugung, dass sein Comeback nur eine Frage der Zeit ist – vielleicht so in zwei, drei Jahren wird es so weit sein, dass er mit Pauken und Trompeten auf die Tour zurückkehrt.

Seinem Knie tut die Pause gut, und das Alter spielt nicht die Rolle, die ihm immer nachgesagt wird. George Foreman kehrte schliesslich auch zehn Jahre nach seinem Rücktritt in den Ring zurück – und wurde mit 45 nochmals Boxweltmeister. Mit 56 plante er gar eine zweite Rückkehr, was allerdings am Veto seiner Gattin scheiterte. Da müsste Roger Federer halt nochmals mit seiner Frau Mirka sprechen.

Welch ein schöner Gedanke: Der Maestro betritt wieder sein Wohnzimmer in Wim­bledon, mit Tasche um die Schulter und in Tennis­kleidung. Er verteilt abermals Pizza an den Swiss Indoors, nachdem er den 11. Titel geholt hat. Er spielt mit Stan The Man, dannzumal auch schon über 40, wieder Davis Cup.

Und zum Schluss gibt es für Roger Federer ein letztes, wirklich allerletztes Mal eine rauschende Abschiedsparty, erneut mit Tränen und ­grossen Emotionen, dieses Mal aber freiwillig und nicht, weil ihn der Körper dazu zwingt. Ich meinerseits würde mich freuen, wenn ich dann nicht gerade irgendwo im Nirgendwo weilen würde.