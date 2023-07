About Schmid Peinlich! Würdelos! Unbedacht! Darf Roger Federer ein bisschen Spass haben und mit der Rassel spielen? Offenbar nein, wenn man sich die Kommentare von ein paar trüben Seelen anschaut. Lieber soll er an den Swiss Indoors den Grüss-August spielen. Andreas W. Schmid* Drucken Teilen

Zeigt sich nun halt gerne auch neben dem Tennisplatz: King Roger, hier mit Kate, Princess of Wales, in Wimbledon. Bild: Sven Thomann/Freshfocus

In der vergangenen Woche krochen sie aus ihren Schlupflöchern hervor, die Neidgenossinnen und Neidgenossen, um eine Debatte loszutreten, die so bedeutend ist, dass sie an dieser Stelle ebenfalls thematisiert werden muss. Was ist passiert? Roger Federer hat mit der Rassel gespielt, am Coldplay-Konzert im Letzigrund. Nicht im Publikum, sondern auf der Bühne, während eines einzigen Songs: «Don’t Panic».

Die paar Minuten waren schon genug, dass einige Kommentatorinnen und Kommentatoren in Panik gerieten. «Man möchte sein Vermächtnis durch irgendwelche unbedachten Auftritte auf keinen Fall beschädigt sehen», schrieb die NZZ mit erhobenem Zeigefinger.

Unbedacht? Überhaupt nicht! Roger Federer wurde von Coldplay-Frontmann Chris Martin im Vorfeld des Konzerts angefragt, ob er zusammen mit der Band auf der Bühne mit einer Rassel den Takt angeben wolle. Der Maestro zögerte und besprach es mit seiner Familie beim Abendessen. Seine Töchter sind jetzt im Teenageralter, in dem man schnell mal alles peinlich findet. Sie aber ermunterten den Vater sofort: «Du gehst! Du lebst schliesslich nur einmal.»

Also nahm er das Angebot an und schwang die Rassel. Alle hatten ihren Spass, ausser ein paar trüben Seelen. Warum soll so ein Auftritt sein Vermächtnis beschädigen? Federer ist ja nicht zu irgendeinem drittklassigen Schlagerfuzzi auf die Bühne gestiegen, sondern zu einer Kultband.

Sein Coach Severin Lüthi bezeichnete Roger Federer während dessen Aktivzeit als «Konzertgänger». Nun, da er sich nicht mehr für ein Spiel am nächsten Tag schonen muss, machte er dies noch intensiver. Am Tag vor Coldplay schaute er bei Elton John vorbei und danach bei Bruce Springsteen, auch er eine coole Socke. Und manchmal wird RF eben auf die Bühne gebeten. So what?

Die Tamedia-Journalistin Michèle Binswanger, aus dem Teenageralter längst raus, aber macht sich als «denkbar grösster Roger-Federer-Fan» Sorgen. Sie fragt sich, ob er gerade eine «Ruhestand-Depression» durchmache. Und: «Warum soll er aus seiner Berühmtheit kein Kapital schlagen?»

Um dann, ganz Neidgenossin, die Brücke zu seinem «Multimillionenanwesen in Rapperswil» zu schlagen: «Irgendetwas muss er ja mit seinem Geld anfangen.» Stimmt, die einen bauen Häuser, die anderen geben ihr Geld für Prozesse und unnütze Bücher im Eigenverlag aus. Jedem das Seine.

Als Schlusspointe in ihrer sogenannten Glosse findet Binswanger, dass er seinen Titel als grösster Tennisspieler «in Würde verteidigen» soll. Aber wie denn?

Wünscht sie sich, dass er wie im vergangenen Jahr vor den Toren Wimbledons nicht mehr erkannt wird und verwirrt selber nicht mehr weiss, ob er dort sieben oder acht Mal gewonnen hat (einfach zur Erinnerung für ihn, falls ihm das nochmals passiert: acht Mal)? Soll er an den Swiss Indoors den Grüss-August spielen, damit das Turnier abermals mit seinem Namen mehr Tickets verkauft? (Falls er auch dort mal – aus welchen Gründen auch immer – vor verschlossenen Türen stehen sollte: Er hat die Swiss Indoors zehn Mal gewonnen.)

Auch das wurde ja wieder kritisiert: Dass er sich nicht in Basel vor grossem Publikum verabschieden will. Am Turnier, bei dem er den bestmöglichen Botschafter geben würde und wo er viele Türen öffnen könnte – wenn die Weichen vor ein paar Jahren anders gestellt worden wären. Wie es mit den Swiss Indoors längerfristig weitergeht, ist deshalb unklar.

Um Roger Federer hingegen müssen wir uns, wie sein ehemaliger Coach Ivan Ljubicic in der «Sonntags-Zeitung» beteuerte, definitiv keine Sorgen machen: «Es geht ihm gut.»