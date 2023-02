About Schmid Vorsicht: Miesepeter in der Stadt! Was war das für eine jahrzehntelange Leidensgeschichte, bis die Freie Strasse endlich den Belag erhält, den sie verdient hat. Es hat einfach zu viele Miesepeter, findet unser Kolumnist. Andreas W. Schmid Drucken Teilen

Am Übergang muss noch etwas gefeilt werden: rechts der neue, links der alte Belag in und rund um die Freie Strasse. Bild: Nars-Zimmer/Archiv

Ein Miesepeter ist laut Duden «eine männliche Person, die ständig unzufrieden ist». Für ständig unzufriedene Frauen, die es auch gibt, habe ich keinen adäquaten Ausdruck gefunden. Vielleicht würde Miesepetra passen? Wie auch immer – in Basel sind jedenfalls Miesepeter unterwegs.

Sie sind mit allem unzufrieden, egal, was in dieser Stadt angepackt wird. Nehmen wir als Beispiel die Freie Strasse, die gerade renoviert wird. Okay, die Bauzeit ist mit vier Jahren überdimensional lang, das könnte mit gutem Willen auch schneller gehen. Aber das, was wir am Ende dafür bekommen, ist es wert: Eine Fussgängermeile, die diesen Namen verdient. Doch Miesepeter reden alles schlecht und nennen die Neugestaltung ein Debakel, öde oder gar das nackte Grauen.

Blicken wir zurück: Ältere Bilder zeigen Autos und Lastwagen, die durch die Freie Strasse rattern. Fussgänger müssen sich auf die schmalen Trottoirs flüchten. Kein Wunder, hatte diese für Basel zentrale Strasse nicht das Ansehen, das ihr eigentlich zugestanden wäre. In unserem Basler Monopoly-Spiel, mit dem wir am Familientisch unzählige Stunden verbrachten, zählte die Freie Strasse bloss zum Mittelfeld und damit zu jenen Feldern, die man eher früher als später verpfändete, wenn das Geld knapp wurde.

Doch dann wurde die Mutter aller Basler Strassen den Menschen endlich zurückgegeben und der Verkehr eingeschränkt. Aber gut war es immer noch nicht. Es gab in weiten Teilen weiterhin ein Trottoir und eine Strasse – also so ziemlich das Gegenteil dessen, was man unter einer einladenden Fussgängerzone versteht. Dabei hatten diesen Widerspruch bereits die ansässigen Geschäftsinhaber sowie das involvierte Baudepartement (damals noch unter Vorsteher Christoph Stutz) erkannt. Sie alle forderten einen neuen Belag: Hellgraue Granitplatten aus dem Tessin sollten die Strasse verschönern.

Die Stadtbildkommission war nicht begeistert, stellte sich aber nicht quer, weil man, stand in der «Basler Zeitung», «eingesehen habe, dass es sich hier um eine Geschäftsstrasse handle, deren Geschäfte sich vornehm artikulieren wollen». So weit, so gut. Aus dem Vorhaben wurde trotzdem nichts. Denn nun war es die Basler Denkmalpflege, die aufmuckte – im Verbund mit der Ortsgruppe Basel des Bundes Schweizer Architekten.

Sie wollten statt des neuen Plattenbelags weiterhin Asphalt und ein Trottoir, mit abenteuerlichen Argumenten. «Die heutigen Häuser rechnen mit einem Trottoir», war zu lesen. Oder: «Steinplatten wirken zu modisch und passen deshalb nicht zum Charakter der Freien Strasse.» Zudem sei der neue Belag 2,1 Millionen Franken teurer als Asphalt.

Man muss sich vor Augen halten, dass das Budget des Kantons damals Mitte der Neunzigerjahre ein Minus von über 200 Millionen Franken vorsah und um jeden Rappen gefeilscht wurde. Schliesslich schickte der Grosse Rat das Projekt bachab.

Damit ging viel Zeit verloren. Es brauchte nochmals fast drei Jahrzehnte, bis die wichtigste Einkaufsstrasse Basels endlich den Belag erhält, der ihr gebührt: edlen Quarzsandstein aus Alpstein. Wie sehr dieser neue Belag die Freie Strasse aufwertet, ist im oberen Teil Richtung Bankenplatz zu besichtigen. Das wird richtig gut. Die 16 Millionen, die die Sanierung kosten soll, sind gut investiertes Geld. Und noch besser: Auch die Clarastrasse, die längst keine Ramschmeile mehr ist, sowie andere Strassen erhalten denselben Belag, was die Identität der Innenstadt stärken wird. Über Extras wie Sitzgelegenheiten, Beschattungselemente oder mobile Gastronomie, die der Flaniermeile zusätzliches Leben einhauchen, kann man dann immer noch reden.

Die Freie Strasse ist nur eines von vielen Projekten, die Basels Innenstadt attraktiver machen werden. Darüber sollten wir uns freuen. Miesepetrigkeit hingegen bindet unnötig Energie – und verstellt den Blick auf das grosse Bild.