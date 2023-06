About Schmid Wenn die Gelenke knacken – oder eine schier unendliche Geschichte Seit Jahren scheitern Neubaupläne für die Hirzbrunnen-Turnhalle. bz-Kolumnist Andreas W. Schmid kämpft mit dem harten Boden. Andreas W. Schmid* Drucken Teilen

Der knallharte Betonboden unter dünnem Novilon lässt die Gelenke knacken. Symbolbild: Pius Amrein

Roger geht am Stock. Er ist leidenschaftlicher Fussballer, das Kicken ist für ihn fast so wichtig wie essen und trinken. Doch seit ein paar Wochen geht er in die Therapie statt in die Turnhalle. Den Freitagsabendkick gibt es übrigens seit 50 Jahren. Fussball war damals bei seiner Gründung in der Hirzbrunnen-Turnhalle nicht erlaubt, also wurde diese offiziell für das Badmintonspiel gemietet; in all den Jahren ist aber nie ein Shuttle durch die Halle geflogen, dafür kämpften ehrgeizige Fussballer und mittlerweile auch Fussballerinnen um Tore und Ehre.

Die Gründungsmitglieder von damals sind nicht mehr dabei, auch sie gingen irgendwann am Stock und mussten auf­hören. Nun ist die nächste Generation, zu der Roger zählt, fällig. Alle haben Probleme mit der Hüfte, den Bandscheiben, den Knien, den Füssen – eigentlich mit jedem denk­baren Gelenk im menschlichen Körper. Der Hauptschuldige an diesem Zustand ist schnell ausgemacht: Es ist der viel zu harte Hallenboden.

Womit wir bei der viel interessanteren Geschichte angelangt sind als jener von ein paar bedauernswerten Nasen mit kaputten Gelenken. Es ist die unendliche Geschichte eines Hallenbodens, den es so schon lange nicht mehr geben dürfte. Der aber Sportärzten und Orthopäden ein regelmässiges Einkommen garantiert. Das immerhin.

Die Halle selber ist noch älter als der Freitagsabendfussball. 1957 wurde sie zusammen mit einer weiteren Halle gleich nebenan von den Vischer Architekten erbaut. Mit riesengrossen Fenstern, welche die Temperaturen im Sommer schnell mal auf über 30 Grad steigen lassen. Und eben mit einem knallharten Betonboden unter dünnem Novilon, der die Gelenke knacken lässt.

Schon seit langem wird über eine Renovation oder gar einen Neubau sinniert. Bereits 2010 schlug das Sportamt vor, die beiden benachbarten Turn­hallen durch eine Dreifachturnhalle zu ersetzen. Vier Jahre später wurde das Schulhaus Hirzbrunnen gesamt­saniert, die Turnhallen aber nicht. Stattdessen gabs nun eine Machbarkeitsstudie für eine Dreifachturnhalle. Weil sich der Zonenplan änderte und ein Neubau nicht mehr ohne weiteres möglich war, wurde die Studie gemäss Wortlaut des Baudepartements 2020 «revidiert und eine Renovation vertieft geprüft». Mit anderen Worten: alles für die Katz. Und die Knochen knackten weiter.

Danach folgte eine Aus­schreibung, das Siegerprojekt soll gegen 900'000 Franken kosten. Geplanter Aus­führungsbeginn: Oktober 2022. Passiert ist nichts, ausser dass Roger wegen seiner Bandscheibe sogar auf dem OP-Tisch landete. Dafür fordert Grossrat Alex Ebi nun mit einer Motion, dass die Planungsarbeiten für die Renovation der Turnhallen zu stoppen und diese zu ersetzen seien – durch eine Dreifachturnhalle!

Was bei einer Annahme dieser eigentlich guten Idee bedeuten würde: zurück auf Feld 1, dorthin, wo man schon vor 13 Jahren war. Es bräuchte eine neue Ausschreibung, ebenso Entschädigungen für die nicht erfolgte Renovation. Gerade hinsichtlich dessen, dass die Freitagabend-Kicker bereits gegen 30'000 Franken an Miete gezahlt haben. Mit all dem Aufwand und Geld, auch für bisherige Studien, wäre längst eine Luxus-­Turnhalle mit dem besten Boden der Welt möglich ­gewesen.

Auch hätte man allen leidenden Freitagsabend-Kickern problemlos goldene Prothesen finanzieren können. So bleibt die Frage aller Fragen, die zuletzt so oft auch bei anderen Projekten in Basel zu hören ist: Warum dauert das in dieser Stadt alles so lange? Die Bandscheibe von Roger verlangt Antworten!