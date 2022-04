Abriss An diesen drei Häusern dampfte noch die Elsässerbahn vorbei Sie stammen aus der Gründerzeit des Iselin-Quartiers. Nun müssen drei kleine Liegenschaften am Spalenring Neubauten weichen.

Die Häuser am Spalenring 56-60 (ganz links aussen Nr. 62). BIld: Kenneth Nars

Sie gehören zu den letzten Zeugen jener Zeit, als am Spalenring noch Züge mit einer Dampflokomotive an der Spitze gen Elsass fuhren: die Häuser mit den Nummern 56, 58 und 60 am Spalenring. Sie stehen erhöht, auf eben jener Rampe, die heute so unerklärlich in der Stadtlandschaft steht, damals, im 19. Jahrhundert, aber genau als Abtrennung zur Elsässerbahn gebaut wurde.

Nach und nach sind in den vergangenen 50 Jahren Häuser der damaligen Erstbebauung im Iselin-Quartier, das es damals real und nominell noch nicht gab, abgerissen worden. Nun müssen auch die drei erwähnten Häuser und ein dahinter liegender Gewerbe-Holzschopf drei neuen Mehrfamilienhäusern weichen.

Die Basler Denkmalpflege hat Kenntnis vom drohenden Verlust eines Teils dieser ursprünglichen Häuserzeile. Denkmalpfleger Daniel Schneller sagt dazu: «Ursprünglich waren die Häuser mit den Nummern 56-62 im Inventar schützenswerter Bauten aufgelistet.» Es habe Unterschutzstellungs-Verhandlungen mit den Eigentümerschaften gegeben. «Drei von vier wurden auch abgeschlossen, eine Eigentümerin trat aber davon zurück.» Der Regierungsrat habe in der Folge eine Unterschutzstellung zugunsten einer Verdichtung abgelehnt.