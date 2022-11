Zum Südareal von Roche wurde am Montag die Planauflage publiziert. Ein Bauprojekt für den 221 Meter hohen Bau 3 liegt noch nicht vor. Doch Roche bereitet das Südareal so vor, dass er in einem zweiten Schritt gebaut werden könnte. Ab 2024 ist der Abbruch der Laborgebäude zum Rhein vorgesehen.