Absage der Neueröffnung Neues Sudhaus-Team wird in den Startlöchern ausgebremst Die für dieses Wochenende ­geplante Neueröffnung des Sudhauses fällt wegen den verschärften Coronamassnahmen ins Wasser. Nicolai Seckinger vom neuen Leitungsteam über Befindlichkeiten und Pläne.

Das Kernteam der neuen Sudhaus-Leitung, von links: Alba Rownes Selma, Nicolai Seckinger, Pascal Scherer und Yannis Schaller. Kenneth Nars

Im August erst hatte das neue Leitungsteam, dem der 25-jährige Nicolai Seckinger angehört, den Zuschlag bekommen für den Veranstaltungsraum im Kleinbasler Warteck. Seither arbeitete man auf Hochtouren – neben einem zweitägigen Eröffnungsfestival mit sechs Bands war ­bereits der gesamte Monat Dezember fixfertig geplant. Mit den seit gestern gültigen und verschärften Coronamass­nahmen hat der Kanton Basel-Stadt dem Neustart Anfang ­Woche einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Herr Seckinger, seit Monaten arbeiten Sie und Ihr Team auf das Eröffnungsweekend des Sudhauses hin. Nun wurden Sie in letzter Minute in den Startlöchern gestoppt. Wie schwer ist Ihnen der Entscheid gefallen, alle Events abzusagen?

Nicolai Seckinger: Es gibt Tage, da begreift man am Anfang die Tragweite einer Entscheidung noch nicht – so geht es uns heute. In unserer Branche ist oft Schnelligkeit und Flexibilität gefragt. Unvernünftige Entscheidungen und ein langes Zuwarten bringen während einer Pandemie keinem Menschen etwas. Der Entscheid ist uns schwer gefallen, aber wir sehen keine andere Möglichkeit für uns.

Heisst das, Sie haben Verständnis für die kurz­fristig anberaumten Massnahmen?

Wir haben Verständnis für Massnahmen in der momen­tanen Situation, jedoch sind diese nun extrem kurzfristig erfolgt. Wir unterstützen die Mass­nahmen. Aber wir verweisen darauf, dass es für uns als Kulturbetrieb unrealistisch ist, Veranstaltungen mit Maskenpflicht und ohne Stehkonsumation umzusetzen.

Weil ein dermassen ein­geschränkter Barbetrieb für Sie finanzielle Einbussen bedeutet?

Ja. Wir sind darauf angewiesen, unsere kulturellen Veranstaltungen auch ein Stück weit über die Bareinnahmen querzufinan­zieren. Aber auch weil das Kulturnachtleben abhängig ist von der Stimmung der Besucherinnen und Besucher, die nur dann entstehen kann, wenn Menschen zusammen tanzen, singen und feiern ... Livekultur lebt von Ausgelassenheit und Unbeschwertheit. Dies nicht gewährleisten zu können, macht sie obsolet.

Gab es für Sie keine andere Wahl als die komplette Absage aller anstehenden Events?

Wir haben darüber diskutiert und Ideen entwickelt, merkten aber schnell, dass es in der jetzigen Situation nicht verantwortbar und finanziell auch nicht tragbar ist. Wir hätten uns vom Kanton eine klarere Linie gewünscht.

Eine klare Linie, die welche Punkte klärt?

Es ist als Veranstalter extrem schwer, mit den neuen Massnahmen, einzuschätzen ob und wie man ein Eventlokal führen kann. Es ist keine ehrliche Massnahme: Wir haben die Option, weiter Konzerte, Tanz und Theater durchzuführen, jedoch macht es so keinen Sinn.

Im Dezember hätte das neue Sudhaus-Team fast jeden zweiten Tag einen Event geplant. Wie steht es nun um die Moral der Truppe?

Wir stehen momentan vor vielem und auch mit nichts da. Wir haben jetzt die Chance bekommen, einen tollen Raum wie das Sudhaus mit noch mehr Schwung zu eröffnen, dies muss jedoch jetzt ein wenig warten. Aber wir freuen uns und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen im Sudhaus.

Und bis dahin? Abwarten und Tee trinken?

Nein, wir planen nun noch grösser: Durch diese aufgezwungene Pause, können wir weitere Ideen umsetzen, welche bis jetzt nicht angedacht waren – und viel Kaffee trinken.