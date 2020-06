Abschied und Neuanfang fürs Kultkino Basel

Gini Bermond: Es war ein Auseinanderreissen. Wir waren ja vorübergehend zu dritt in der Geschäftsleitung und mussten alle ins Homeoffice. In einem Büro lässt sich manchmal besser kommunizieren als von zu Hause aus. Ich bin also direkt in einen Krisenmodus gestartet und nicht so, wie ich das erwartet hatte: Es gab keine Kinoprogrammation mehr, keine Filme, dafür standen Schutzkonzept, Ausfallentschädigungen und Kurzarbeit im Vordergrund. Sehr viel Bürokratie also. Zudem mussten wir ein 50-köpfiges Team bei der Stange halten, weil es da natürlich viele Ängste gab.

Vor Ihrem jetzigen Amt als neue Co-Geschäftsleiterin waren Sie ja schon beim Kultkino…

GB: Richtig, ich arbeite seit fünf Jahren für das Kino, vier davon als Personalbeauftragte. Vorher war ich 15 Jahre als Projektleiterin in der Berufsbildung beim Erziehungsdepartement Basel-Stadt tätig gewesen. Meine Kinoleidenschaft wurde mir quasi in die Wiege gelegt: Von klein auf habe ich zu Weihnachten immer das Kultkino-Abo bekommen. Meine Mutter ist eine Cineastin, sie ist jetzt 86 und besuchte bis zum Ausbruch der Pandemie noch fast monatlich das Kultkino. Ich bin in Sachen Film also geeicht: Als sich die Chance für einen Wechsel zum Kino bot, habe ich deshalb nicht lange gezögert. Auch wenn das Tempo in der Filmbranche rasant ist!

Wie lange sind Sie schon dabei, Frau Gysin?

RG: Am ersten August werden es 30 Jahre sein.

Eine lange Zeit! Wie wird man überhaupt Kino-Geschäftsführerin?

RG: Lernen kann man das nicht, wie praktisch alles in der Filmbranche. Das Wichtigste hat Gini bereits erwähnt, nämlich die Leidenschaft. Ich bin von Haus aus Juristin und habe hauptsächlich im Gebiet Vormundschaftsbehörden, Straf- und Mietrecht gearbeitet. Durch Schicksal habe ich die richtigen Personen kennen gelernt und an einer Ausschreibung teilgenommen. So wurde ich als Film-Nobody gewählt und mit 35 Co-Geschäftsführerin: Die geteilte Leitung ist eine Tradition bei uns.