Abstellplätze Der Basler Regierungsrat will kein unterirdisches Velo-Parkhaus im Gundeli Weil es zu wenig Abstellplätze für Velos auf der Gundeldinger Seite des Bahnhofs SBB in Basel gebe, forderte ein SP-Grossrat vor zwei Jahren eine unterirdische Lösung. Der Regierungsrat spricht sich dagegen aus.

SP-Grossrat Tim Cuénod forderte mehr Veloparkplätze im Gundeli. (Archivbild) Daniel Nussbaumer

Zusätzliche Velo-Abstellplätze auf der Gundeldinger Seite des Bahnhofs SBB, das forderte SP-Grossrat Tim Cuénod vor zwei Jahren in einem Vorstoss. Weil es in besagtem Gebiet an Abstellplätzen für Velos mangle, bat er den Regierungsrat zu prüfen, ob ein unterirdisches Veloparking mit einer Kapazität von mindestens 1000 Plätzen und direktem Liftzugang zur Passerelle erstellt werden könne.

Wie der Regierungsrat nun in einer Mitteilung schreibt, beantragt er dem Grossen Rat den Vorstoss von Cuénod abzuschreiben. Er begründet das damit, dass mit dem Projekt zur Erweiterung des Bahnhofs Basel SBB auf der Südseite zu den heute bestehenden 700 Veloabstellplätzen zirka 500 weitere geschaffen würden. Zudem plane der Kanton gemeinsam mit den SBB im Rahmen der Überarbeitung des Veloabstellplatzkonzepts die Erweiterung und Verbesserung der Veloabstellplatzsituation am Bahnhof. In diesem Rahmen würden potenzielle neue Velostationen auch auf der Gundeli-Seite evaluiert.